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Украинские войска обстреляли Красный Луч в ЛНР - РИА Новости, 14.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:23 14.03.2023 (обновлено: 08:24 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/donbass-1857691311.html
Украинские войска обстреляли Красный Луч в ЛНР
Украинские войска обстреляли Красный Луч в ЛНР - РИА Новости, 14.03.2023
Украинские войска обстреляли Красный Луч в ЛНР
Украинские войска во вторник утром выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Красный Луч в ЛНР, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T08:23
2023-03-14T08:24
специальная военная операция на украине
происшествия
красный луч
луганская народная республика
сцкк
сша
bae systems
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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска во вторник утром выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Красный Луч в ЛНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: - 06.00 по н.п. Красный Луч (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230314/yasinovataya-1857672961.html
красный луч
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происшествия, красный луч, луганская народная республика, сцкк, сша, bae systems
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Красный Луч, Луганская Народная Республика, СЦКК, США, BAE Systems
Украинские войска обстреляли Красный Луч в ЛНР

В ЛНР заявили, что украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS Красному Лучу

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЖенщина убирает осколки стекла после обстрела со стороны украинских войск
Женщина убирает осколки стекла после обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Женщина убирает осколки стекла после обстрела со стороны украинских войск. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска во вторник утром выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Красный Луч в ЛНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: - 06.00 по н.п. Красный Луч (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКрасный ЛучЛуганская Народная РеспубликаСЦККСШАBAE Systems
 
 
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