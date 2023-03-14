https://ria.ru/20230314/donbass-1857691311.html

Украинские войска обстреляли Красный Луч в ЛНР

Украинские войска обстреляли Красный Луч в ЛНР - РИА Новости, 14.03.2023

Украинские войска обстреляли Красный Луч в ЛНР

Украинские войска во вторник утром выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Красный Луч в ЛНР, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T08:23

2023-03-14T08:23

2023-03-14T08:24

специальная военная операция на украине

происшествия

красный луч

луганская народная республика

сцкк

сша

bae systems

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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска во вторник утром выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Красный Луч в ЛНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: - 06.00 по н.п. Красный Луч (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230314/yasinovataya-1857672961.html

красный луч

луганская народная республика

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красный луч, луганская народная республика, сцкк, сша, bae systems