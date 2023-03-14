https://ria.ru/20230314/donbass-1857691311.html
Украинские войска обстреляли Красный Луч в ЛНР
Украинские войска обстреляли Красный Луч в ЛНР - РИА Новости, 14.03.2023
Украинские войска обстреляли Красный Луч в ЛНР
Украинские войска во вторник утром выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Красный Луч в ЛНР, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T08:23
2023-03-14T08:23
2023-03-14T08:24
специальная военная операция на украине
происшествия
красный луч
луганская народная республика
сцкк
сша
bae systems
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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска во вторник утром выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Красный Луч в ЛНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: - 06.00 по н.п. Красный Луч (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230314/yasinovataya-1857672961.html
красный луч
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красный луч, луганская народная республика, сцкк, сша, bae systems
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Красный Луч, Луганская Народная Республика, СЦКК, США, BAE Systems
Украинские войска обстреляли Красный Луч в ЛНР
В ЛНР заявили, что украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS Красному Лучу