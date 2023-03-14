https://ria.ru/20230314/diplomatiya-1857718822.html

Песков заявил о грубом давлении на Сербию

Песков заявил о грубом давлении на Сербию - РИА Новости, 14.03.2023

Песков заявил о грубом давлении на Сербию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время беспрецедентное давление оказывается на многие страны, особенно на Сербию, но Москва... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T11:17

2023-03-14T11:17

2023-03-14T11:48

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москва

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время беспрецедентное давление оказывается на многие страны, особенно на Сербию, но Москва рассчитывает на то, что острые вопросы будут решаться в прежнем доверительном диалоге с сербскими друзьями.Ранее министр экономики Сербии Раде Баста призвал сербское правительство определиться по вопросу санкций в отношении России, отметив, что Белград уже платит "высокую цену" за отказ от поддержки ограничительных мер Запада."Мы понимаем прекрасно, какое беспрецедентное, грубое, незаконное, противоречащее нормам международного права давление оказывается на многие страны, в том числе и на Сербию. На Сербию особо. И мы высоко ценим позицию, которую до сих пор занимала Сербия, понимаем, что условия меняются, но рассчитываем на то, что самые острые вопросы мы будем решать в рамках нашего партнёрского доверительного диалога с сербскими друзьями", - сказал Песков журналистам.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230314/serbiya-1857674583.html

https://ria.ru/20230313/sanktsii-1857663946.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сербия, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин