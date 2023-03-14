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Песков заявил о грубом давлении на Сербию - РИА Новости, 14.03.2023
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11:17 14.03.2023 (обновлено: 11:48 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/diplomatiya-1857718822.html
Песков заявил о грубом давлении на Сербию
Песков заявил о грубом давлении на Сербию - РИА Новости, 14.03.2023
Песков заявил о грубом давлении на Сербию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время беспрецедентное давление оказывается на многие страны, особенно на Сербию, но Москва... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:17
2023-03-14T11:48
в мире
сербия
россия
москва
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время беспрецедентное давление оказывается на многие страны, особенно на Сербию, но Москва рассчитывает на то, что острые вопросы будут решаться в прежнем доверительном диалоге с сербскими друзьями.Ранее министр экономики Сербии Раде Баста призвал сербское правительство определиться по вопросу санкций в отношении России, отметив, что Белград уже платит "высокую цену" за отказ от поддержки ограничительных мер Запада."Мы понимаем прекрасно, какое беспрецедентное, грубое, незаконное, противоречащее нормам международного права давление оказывается на многие страны, в том числе и на Сербию. На Сербию особо. И мы высоко ценим позицию, которую до сих пор занимала Сербия, понимаем, что условия меняются, но рассчитываем на то, что самые острые вопросы мы будем решать в рамках нашего партнёрского доверительного диалога с сербскими друзьями", - сказал Песков журналистам.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230314/serbiya-1857674583.html
https://ria.ru/20230313/sanktsii-1857663946.html
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в мире, сербия, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин
В мире, Сербия, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков заявил о грубом давлении на Сербию

Песков: Россия видит, какое грубое давление идет на Сербию

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время беспрецедентное давление оказывается на многие страны, особенно на Сербию, но Москва рассчитывает на то, что острые вопросы будут решаться в прежнем доверительном диалоге с сербскими друзьями.
Ранее министр экономики Сербии Раде Баста призвал сербское правительство определиться по вопросу санкций в отношении России, отметив, что Белград уже платит "высокую цену" за отказ от поддержки ограничительных мер Запада.
Министр экономики Сербии Раде Баста - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
В Сербии потребовали отставки министра из-за антироссийской позиции
Вчера, 01:28
"Мы понимаем прекрасно, какое беспрецедентное, грубое, незаконное, противоречащее нормам международного права давление оказывается на многие страны, в том числе и на Сербию. На Сербию особо. И мы высоко ценим позицию, которую до сих пор занимала Сербия, понимаем, что условия меняются, но рассчитываем на то, что самые острые вопросы мы будем решать в рамках нашего партнёрского доверительного диалога с сербскими друзьями", - сказал Песков журналистам.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Министр экономики Сербии Раде Баста - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Министр экономики Сербии выступил за санкции против России
13 марта, 22:50
 
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