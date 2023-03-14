https://ria.ru/20230314/chelyabinsk-1857694659.html
Аэропорт Челябинска закрыли из-за снегопада
Аэропорт Челябинска закрыли из-за снегопада - РИА Новости, 14.03.2023
Аэропорт Челябинска закрыли из-за снегопада
Аэропорт Челябинска закрыт до 09.00 мск 14 марта из-за снегопада и гололедицы, задерживается вылет 7 рейсов, в том числе в Москву и Сочи, сообщила Уральская... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T09:08
2023-03-14T09:08
2023-03-14T09:08
челябинск
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 мар - РИА Новости. Аэропорт Челябинска закрыт до 09.00 мск 14 марта из-за снегопада и гололедицы, задерживается вылет 7 рейсов, в том числе в Москву и Сочи, сообщила Уральская транспортная прокуратура. В Челябинске с раннего утра наблюдаются обильные снегопады и ветер. По данным аэропорта Челябинска, в связи с продолжительными осадками в виде мокрого снега и образованием гололедицы аэропорт Челябинска закрыт до 11.00 (09.00 мск). "Во вторник в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Челябинска пассажирские лайнеры не смогли вылететь по расписанию. Задерживаются вылеты 7 авиарейсов в аэропорту имени Курчатова (Баландино)", - говорится в сообщении. Так, задержаны вылеты из Челябинска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Ош, уточняется в сообщении. Челябинским транспортным прокурором проводится мониторинг состояния законности в целях недопущения нарушений прав пассажиров, также в аэропорту организована мобильная приемная, поясняет прокуратура.
https://ria.ru/20230310/naled-1857142073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинск, происшествия
Аэропорт Челябинска закрыли из-за снегопада
Аэропорт Челябинска закрыли из-за снегопада, задержаны семь рейсов
ЧЕЛЯБИНСК, 14 мар - РИА Новости.
Аэропорт Челябинска закрыт до 09.00 мск 14 марта из-за снегопада и гололедицы, задерживается вылет 7 рейсов, в том числе в Москву и Сочи, сообщила Уральская транспортная прокуратура
.
В Челябинске с раннего утра наблюдаются обильные снегопады и ветер.
По данным аэропорта Челябинска, в связи с продолжительными осадками в виде мокрого снега и образованием гололедицы аэропорт Челябинска закрыт до 11.00 (09.00 мск). "Во вторник в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Челябинска пассажирские лайнеры не смогли вылететь по расписанию. Задерживаются вылеты 7 авиарейсов в аэропорту имени Курчатова (Баландино)", - говорится в сообщении.
Так, задержаны вылеты из Челябинска в Москву, Санкт-Петербург
, Сочи, Ош
, уточняется в сообщении.
Челябинским транспортным прокурором проводится мониторинг состояния законности в целях недопущения нарушений прав пассажиров, также в аэропорту организована мобильная приемная, поясняет прокуратура.
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