https://ria.ru/20230314/banki-1857816842.html

Американский сенатор возложила вину за банкротства банков на главу ФРС

Американский сенатор возложила вину за банкротства банков на главу ФРС - РИА Новости, 14.03.2023

Американский сенатор возложила вину за банкротства банков на главу ФРС

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен возложила на директора Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла вину за недавние банкротства банков. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:15

2023-03-14T16:15

2023-03-14T16:17

банкротство silicon valley bank

сша

экономика

федеральная резервная система сша

элизабет уоррен

джером пауэлл

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Сенатор-демократ Элизабет Уоррен возложила на директора Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла вину за недавние банкротства банков. Она призвала к тому, чтобы Пауэлл отказался от участия во внутренней проверке в связи с произошедшем и предоставил своему заместителю по надзору независимость, "необходимую для выполнения его работы". Ранее в марте было объявлено о закрытии банков Silvergate, Silicon Valley Bank и Signature Bank. Банкротство SVB стало крупнейшим банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Власти США объявили о мерах поддержки.

https://ria.ru/20230314/krakh-1857766004.html

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банкротство silicon valley bank, сша, экономика, федеральная резервная система сша, элизабет уоррен, джером пауэлл, в мире