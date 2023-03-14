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Американский сенатор возложила вину за банкротства банков на главу ФРС - РИА Новости, 14.03.2023
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16:15 14.03.2023 (обновлено: 16:17 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/banki-1857816842.html
Американский сенатор возложила вину за банкротства банков на главу ФРС
Американский сенатор возложила вину за банкротства банков на главу ФРС - РИА Новости, 14.03.2023
Американский сенатор возложила вину за банкротства банков на главу ФРС
Сенатор-демократ Элизабет Уоррен возложила на директора Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла вину за недавние банкротства банков. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:15
2023-03-14T16:17
банкротство silicon valley bank
сша
экономика
федеральная резервная система сша
элизабет уоррен
джером пауэлл
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Сенатор-демократ Элизабет Уоррен возложила на директора Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла вину за недавние банкротства банков. Она призвала к тому, чтобы Пауэлл отказался от участия во внутренней проверке в связи с произошедшем и предоставил своему заместителю по надзору независимость, "необходимую для выполнения его работы". Ранее в марте было объявлено о закрытии банков Silvergate, Silicon Valley Bank и Signature Bank. Банкротство SVB стало крупнейшим банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Власти США объявили о мерах поддержки.
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банкротство silicon valley bank, сша, экономика, федеральная резервная система сша, элизабет уоррен, джером пауэлл, в мире
Банкротство Silicon Valley Bank, США, Экономика, Федеральная резервная система США, Элизабет Уоррен, Джером Пауэлл, В мире
Американский сенатор возложила вину за банкротства банков на главу ФРС

Американский сенатор Уоррен возложила вину за банкротства банков на главу ФРС Пауэлла

© AP Photo / Patrick SemanskyДжером Пауэлл
Джером Пауэлл - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Джером Пауэлл . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Сенатор-демократ Элизабет Уоррен возложила на директора Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла вину за недавние банкротства банков.
«
"Действия председателя ФРС напрямую способствовали краху этих банков", - написала Уоррен в Twitter.
Она призвала к тому, чтобы Пауэлл отказался от участия во внутренней проверке в связи с произошедшем и предоставил своему заместителю по надзору независимость, "необходимую для выполнения его работы".
Ранее в марте было объявлено о закрытии банков Silvergate, Silicon Valley Bank и Signature Bank. Банкротство SVB стало крупнейшим банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Власти США объявили о мерах поддержки.
Знак улицы Уолл-стрит возле Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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Банкротство Silicon Valley BankСШАЭкономикаФедеральная резервная система СШАЭлизабет УорренДжером ПауэллВ мире
 
 
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