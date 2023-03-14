https://ria.ru/20230314/banki-1857816842.html
Американский сенатор возложила вину за банкротства банков на главу ФРС
Американский сенатор возложила вину за банкротства банков на главу ФРС - РИА Новости, 14.03.2023
Американский сенатор возложила вину за банкротства банков на главу ФРС
Сенатор-демократ Элизабет Уоррен возложила на директора Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла вину за недавние банкротства банков. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:15
2023-03-14T16:15
2023-03-14T16:17
банкротство silicon valley bank
сша
экономика
федеральная резервная система сша
элизабет уоррен
джером пауэлл
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155883/67/1558836756_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_719f8eff3df894762726ede5f4d4b5f3.jpg
ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Сенатор-демократ Элизабет Уоррен возложила на директора Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла вину за недавние банкротства банков. Она призвала к тому, чтобы Пауэлл отказался от участия во внутренней проверке в связи с произошедшем и предоставил своему заместителю по надзору независимость, "необходимую для выполнения его работы". Ранее в марте было объявлено о закрытии банков Silvergate, Silicon Valley Bank и Signature Bank. Банкротство SVB стало крупнейшим банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Власти США объявили о мерах поддержки.
https://ria.ru/20230314/krakh-1857766004.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155883/67/1558836756_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_72e413c5a14c4833c1b7fa8ee3caad00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банкротство silicon valley bank, сша, экономика, федеральная резервная система сша, элизабет уоррен, джером пауэлл, в мире
Банкротство Silicon Valley Bank, США, Экономика, Федеральная резервная система США, Элизабет Уоррен, Джером Пауэлл, В мире
Американский сенатор возложила вину за банкротства банков на главу ФРС
Американский сенатор Уоррен возложила вину за банкротства банков на главу ФРС Пауэлла