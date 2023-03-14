https://ria.ru/20230314/banda-1857693636.html

В Приморье завели дело на создателя банды, действовавшей в регионе 20 лет

В Приморье завели дело на создателя банды, действовавшей в регионе 20 лет - РИА Новости, 14.03.2023

В Приморье завели дело на создателя банды, действовавшей в регионе 20 лет

Уголовное дело возбуждено на криминального авторитета из Хасанского района Приморья Данияра Шанова, который создал банду, 20 лет обиравшую бизнесменов и... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T08:57

2023-03-14T08:57

2023-03-14T08:57

происшествия

хасанский район

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 14 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на криминального авторитета из Хасанского района Приморья Данияра Шанова, который создал банду, 20 лет обиравшую бизнесменов и грабившую население, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. "По материалам УФСБ (по региону - ред.) СУСК России по Приморскому краю возбудило уголовное дело в отношении известного криминального авторитета Хасанского района Данияра Шанова, которому предъявлено обвинение по ч.1 ст. 209 УК РФ по факту создания устойчивой вооруженной группы", - рассказал источник. По его словам, члены банды Шанова, или "данияровцы", с 2003 года по настоящее время вымогали у предпринимателей деньги под предлогом "обеспечения безопасности", занимались вооруженным грабежом населения, захватывали имущество рядовых граждан и организаций, покушались на убийство. "На счету банды другие тяжкие и особо тяжкие преступления, для реализации своих преступных целей бандиты приобрели значительный преступный арсенал", - добавил собеседник.

https://ria.ru/20230213/banda-1851685007.html

https://ria.ru/20230210/napadeniya-1851219650.html

хасанский район

россия

приморский край

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хасанский район, россия, приморский край