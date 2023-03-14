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Байден заявил, что его не волнует реакция Китая на партнерство AUKUS - РИА Новости, 14.03.2023
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01:25 14.03.2023 (обновлено: 01:37 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/aukus-1857674455.html
Байден заявил, что его не волнует реакция Китая на партнерство AUKUS
Байден заявил, что его не волнует реакция Китая на партнерство AUKUS - РИА Новости, 14.03.2023
Байден заявил, что его не волнует реакция Китая на партнерство AUKUS
Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, беспокоит ли его, что Китай может усмотреть агрессию в развивающемся военном партнерстве AUKUS с... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T01:25
2023-03-14T01:37
в мире
сша
китай
великобритания
джо байден
си цзиньпин
aukus
австралия
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, беспокоит ли его, что Китай может усмотреть агрессию в развивающемся военном партнерстве AUKUS с участием его страны, Великобритании и Австралии. "Нет", - сказал хозяин Белого дома журналистам, отвечая на соответствующий вопрос по итогам встречи лидеров трех стран, состоявшейся в Сан-Диего (штат Калифорния). Глава администрации США сообщил, что намерен в скором времени провести разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, однако отказался конкретизировать сроки проведения таких контактов. В понедельник лидеры AUKUS объявили о начале реализации трехэтапного плана по предоставлению Канберре атомных подводных лодок с неядерным вооружением и технологий их производства. Начало партнерству Австралии с США и Великобританией в формате AUKUS было положено в сентябре 2021 года. Оно предусматривает строительство для Австралии субмарин с ядерными силовыми установками по технологиям США и Великобритании.
https://ria.ru/20230313/podlodka-1857656615.html
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в мире, сша, китай, великобритания, джо байден, си цзиньпин, aukus, австралия
В мире, США, Китай, Великобритания, Джо Байден, Си Цзиньпин, AUKUS, Австралия
Байден заявил, что его не волнует реакция Китая на партнерство AUKUS

Байден заявил, что его не волнует, усмотрит ли Китай агрессию в партнерстве AUKUS

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, беспокоит ли его, что Китай может усмотреть агрессию в развивающемся военном партнерстве AUKUS с участием его страны, Великобритании и Австралии.
"Нет", - сказал хозяин Белого дома журналистам, отвечая на соответствующий вопрос по итогам встречи лидеров трех стран, состоявшейся в Сан-Диего (штат Калифорния).
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Страны AUKUS планируют создать новую подлодку с ядерной силовой установкой
Вчера, 21:37
Глава администрации США сообщил, что намерен в скором времени провести разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, однако отказался конкретизировать сроки проведения таких контактов.
В понедельник лидеры AUKUS объявили о начале реализации трехэтапного плана по предоставлению Канберре атомных подводных лодок с неядерным вооружением и технологий их производства.
Начало партнерству Австралии с США и Великобританией в формате AUKUS было положено в сентябре 2021 года. Оно предусматривает строительство для Австралии субмарин с ядерными силовыми установками по технологиям США и Великобритании.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Байден заявил, что подлодки для Австралии не будут нести ядерное оружие
Вчера, 23:51
 
В миреСШАКитайВеликобританияДжо БайденСи ЦзиньпинAUKUSАвстралия
 
 
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