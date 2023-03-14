https://ria.ru/20230314/aukus-1857674455.html

Байден заявил, что его не волнует реакция Китая на партнерство AUKUS

Байден заявил, что его не волнует реакция Китая на партнерство AUKUS - РИА Новости, 14.03.2023

Байден заявил, что его не волнует реакция Китая на партнерство AUKUS

Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, беспокоит ли его, что Китай может усмотреть агрессию в развивающемся военном партнерстве AUKUS с... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T01:25

2023-03-14T01:25

2023-03-14T01:37

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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, беспокоит ли его, что Китай может усмотреть агрессию в развивающемся военном партнерстве AUKUS с участием его страны, Великобритании и Австралии. "Нет", - сказал хозяин Белого дома журналистам, отвечая на соответствующий вопрос по итогам встречи лидеров трех стран, состоявшейся в Сан-Диего (штат Калифорния). Глава администрации США сообщил, что намерен в скором времени провести разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, однако отказался конкретизировать сроки проведения таких контактов. В понедельник лидеры AUKUS объявили о начале реализации трехэтапного плана по предоставлению Канберре атомных подводных лодок с неядерным вооружением и технологий их производства. Начало партнерству Австралии с США и Великобританией в формате AUKUS было положено в сентябре 2021 года. Оно предусматривает строительство для Австралии субмарин с ядерными силовыми установками по технологиям США и Великобритании.

https://ria.ru/20230313/podlodka-1857656615.html

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китай

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