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Пушилин заявил, что не видит решений о выводе ВСУ из Артемовска
Пушилин заявил, что не видит решений о выводе ВСУ из Артемовска - РИА Новости, 14.03.2023
Пушилин заявил, что не видит решений о выводе ВСУ из Артемовска
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что не видит решений Киева о выводе оставшихся украинских войск из Артемовска по единственной оставшейся дороге, хотя их... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:31
2023-03-14T17:31
2023-03-14T17:31
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
артемовск
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что не видит решений Киева о выводе оставшихся украинских войск из Артемовска по единственной оставшейся дороге, хотя их можно было бы спасти. "Мы видим, что каких-то решений сейчас целесообразных, исходя из обстановки по выводу по последней оставшейся дороге, которая обстреливается нашими военными, но, тем не менее, еще возможность по ней перемещаться есть, и можно было бы спасти, но таких решений со стороны руководства Украины мы не видим", - сказал Пушилин журналистам. В офисе Зеленского во вторник сообщили, что прошло заседание ставки верховного главнокомандующего Украины, на котором было принято решение продолжать удерживать Артемовск. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.
донецкая народная республика
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, артемовск, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин заявил, что не видит решений о выводе ВСУ из Артемовска
Пушилин заявил, что не видит решений о выводе оставшихся украинских войск из Артемовска