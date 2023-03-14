https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857846027.html

Пушилин заявил, что не видит решений о выводе ВСУ из Артемовска

Пушилин заявил, что не видит решений о выводе ВСУ из Артемовска - РИА Новости, 14.03.2023

Пушилин заявил, что не видит решений о выводе ВСУ из Артемовска

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что не видит решений Киева о выводе оставшихся украинских войск из Артемовска по единственной оставшейся дороге, хотя их... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T17:31

2023-03-14T17:31

2023-03-14T17:31

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

артемовск

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что не видит решений Киева о выводе оставшихся украинских войск из Артемовска по единственной оставшейся дороге, хотя их можно было бы спасти. "Мы видим, что каких-то решений сейчас целесообразных, исходя из обстановки по выводу по последней оставшейся дороге, которая обстреливается нашими военными, но, тем не менее, еще возможность по ней перемещаться есть, и можно было бы спасти, но таких решений со стороны руководства Украины мы не видим", - сказал Пушилин журналистам. В офисе Зеленского во вторник сообщили, что прошло заседание ставки верховного главнокомандующего Украины, на котором было принято решение продолжать удерживать Артемовск. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.

донецкая народная республика

артемовск

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, артемовск, денис пушилин, вооруженные силы украины