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Пушилин заявил, что не видит решений о выводе ВСУ из Артемовска - РИА Новости, 14.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:31 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857846027.html
Пушилин заявил, что не видит решений о выводе ВСУ из Артемовска
Пушилин заявил, что не видит решений о выводе ВСУ из Артемовска - РИА Новости, 14.03.2023
Пушилин заявил, что не видит решений о выводе ВСУ из Артемовска
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что не видит решений Киева о выводе оставшихся украинских войск из Артемовска по единственной оставшейся дороге, хотя их... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:31
2023-03-14T17:31
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
артемовск
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что не видит решений Киева о выводе оставшихся украинских войск из Артемовска по единственной оставшейся дороге, хотя их можно было бы спасти. "Мы видим, что каких-то решений сейчас целесообразных, исходя из обстановки по выводу по последней оставшейся дороге, которая обстреливается нашими военными, но, тем не менее, еще возможность по ней перемещаться есть, и можно было бы спасти, но таких решений со стороны руководства Украины мы не видим", - сказал Пушилин журналистам. В офисе Зеленского во вторник сообщили, что прошло заседание ставки верховного главнокомандующего Украины, на котором было принято решение продолжать удерживать Артемовск. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, артемовск, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин заявил, что не видит решений о выводе ВСУ из Артемовска

Пушилин заявил, что не видит решений о выводе оставшихся украинских войск из Артемовска

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВид на Артемовск
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Вид на Артемовск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что не видит решений Киева о выводе оставшихся украинских войск из Артемовска по единственной оставшейся дороге, хотя их можно было бы спасти.
"Мы видим, что каких-то решений сейчас целесообразных, исходя из обстановки по выводу по последней оставшейся дороге, которая обстреливается нашими военными, но, тем не менее, еще возможность по ней перемещаться есть, и можно было бы спасти, но таких решений со стороны руководства Украины мы не видим", - сказал Пушилин журналистам.
В офисе Зеленского во вторник сообщили, что прошло заседание ставки верховного главнокомандующего Украины, на котором было принято решение продолжать удерживать Артемовск.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАртемовскДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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