Рейтинг@Mail.ru
Киев принял решение продолжать удерживать Артемовск - РИА Новости, 14.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:09 14.03.2023 (обновлено: 16:45 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857814596.html
Киев принял решение продолжать удерживать Артемовск
Киев принял решение продолжать удерживать Артемовск - РИА Новости, 14.03.2023
Киев принял решение продолжать удерживать Артемовск
Ставка Верховного главнокомандующего Украины приняла решение продолжать удерживать Артемовск, говорится на сайте офиса президента Владимира Зеленского. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:09
2023-03-14T16:45
специальная военная операция на украине
артемовск
вооруженные силы украины
владимир зеленский
донецкая народная республика
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855936755_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_0426932576fda4b2fcea4fcad15fe372.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Ставка Верховного главнокомандующего Украины приняла решение продолжать удерживать Артемовск, говорится на сайте офиса президента Владимира Зеленского.Накануне командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной для ВСУ. Он отметил, что российские военные наступают по нескольким направлениям, угрожая украинской обороне и продвигаясь к центральным районам города, а за день до этого командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский не исключил, что город может оказаться для украинской армии очередным котлом.Сегодня источник РИА Новости сообщил, что российские силы взяли под контроль одно из помещений на Артемовском заводе по обработке цветных металлов (АЗОМ), где в конце декабря Зеленский награждал бойцов ВСУ. Предприятие находится в центре города.По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.
https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857799859.html
артемовск
донецкая народная республика
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855936755_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fe8e84b4dae288f64d06fdc1c65a533e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артемовск, вооруженные силы украины, владимир зеленский, донецкая народная республика, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Донецкая Народная Республика, Украина, Киев
Киев принял решение продолжать удерживать Артемовск

В офисе Зеленского сообщили о решении командования продолжать удерживать Артемовск

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaБМП ВСУ в окрестностях Артемовска
БМП ВСУ в окрестностях Артемовска - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
БМП ВСУ в окрестностях Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Ставка Верховного главнокомандующего Украины приняла решение продолжать удерживать Артемовск, говорится на сайте офиса президента Владимира Зеленского.
«

"Рассматривая ход оборонительной операции на Бахмутском (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) направлении, все члены ставки выразили общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города Бахмут", — указано в сообщении.

Накануне командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной для ВСУ. Он отметил, что российские военные наступают по нескольким направлениям, угрожая украинской обороне и продвигаясь к центральным районам города, а за день до этого командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский не исключил, что город может оказаться для украинской армии очередным котлом.
Сегодня источник РИА Новости сообщил, что российские силы взяли под контроль одно из помещений на Артемовском заводе по обработке цветных металлов (АЗОМ), где в конце декабря Зеленский награждал бойцов ВСУ. Предприятие находится в центре города.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

Украинский военнопленный о ситуации в Артемовске - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Украинский военный заявил о преимуществе российских сил в Артемовске
Вчера, 15:28
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийДонецкая Народная РеспубликаУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала