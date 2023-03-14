https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857814596.html

Киев принял решение продолжать удерживать Артемовск

Киев принял решение продолжать удерживать Артемовск - РИА Новости, 14.03.2023

Киев принял решение продолжать удерживать Артемовск

Ставка Верховного главнокомандующего Украины приняла решение продолжать удерживать Артемовск, говорится на сайте офиса президента Владимира Зеленского. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:09

2023-03-14T16:09

2023-03-14T16:45

специальная военная операция на украине

артемовск

вооруженные силы украины

владимир зеленский

донецкая народная республика

украина

киев

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Ставка Верховного главнокомандующего Украины приняла решение продолжать удерживать Артемовск, говорится на сайте офиса президента Владимира Зеленского.Накануне командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной для ВСУ. Он отметил, что российские военные наступают по нескольким направлениям, угрожая украинской обороне и продвигаясь к центральным районам города, а за день до этого командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский не исключил, что город может оказаться для украинской армии очередным котлом.Сегодня источник РИА Новости сообщил, что российские силы взяли под контроль одно из помещений на Артемовском заводе по обработке цветных металлов (АЗОМ), где в конце декабря Зеленский награждал бойцов ВСУ. Предприятие находится в центре города.По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.

https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857799859.html

артемовск

донецкая народная республика

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

артемовск, вооруженные силы украины, владимир зеленский, донецкая народная республика, украина, киев