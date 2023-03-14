https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857677944.html

Иностранный журналист рассказал о пессимизме украинских солдат в Артемовске

Иностранный журналист рассказал о пессимизме украинских солдат в Артемовске - РИА Новости, 14.03.2023

Иностранный журналист рассказал о пессимизме украинских солдат в Артемовске

Иностранный журналист, который недавно побывал в Артемовске, рассказал о пессимистичном настрое украинских солдат и их критическом отношении к военному... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T03:10

2023-03-14T03:10

2023-03-14T03:10

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

киев

донецкая народная республика

евгений пригожин

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Иностранный журналист, который недавно побывал в Артемовске, рассказал о пессимистичном настрое украинских солдат и их критическом отношении к военному руководству, сообщает издание inews. "Иностранный журналист, который недавно посетил Бахмут (Артемовск), заявил..., что настроение становится все более пессимистичным, поскольку солдаты сомневаются в целесообразности тяжелых потерь за сильно разрушенный город с ограниченным стратегическим значением", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что из-за сложившейся ситуации украинские войска демонстрируют недовольство в адрес военного руководства. Согласно изданию, все чаще подвергается критике командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский. Существуют опасения, что Артемовск будет окружен, что приведет к большим потерям и подорвет планы начать контрнаступление, пишет газета. Артемовск, он же Бахмут, расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Ранее основатель "Вагнера" Евгений Пригожин объявил, что операция в Артемовске сковывает украинскую армию, которая вынуждена перебрасывать крупные резервы для удержания города. Снабжение группировки противника в Артемовске, которая в настоящее время находится в оперативном окружении, идет через город Часов Яр.

https://ria.ru/20230314/voennyy-1857676773.html

артемовск

киев

донецкая народная республика

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в мире, артемовск, киев, донецкая народная республика, евгений пригожин