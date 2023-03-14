https://ria.ru/20230314/armeniya-1857818428.html

Пашинян признал факт запрета на въезд в Армению Симоньян и Габрелянову

Пашинян признал факт запрета на въезд в Армению Симоньян и Габрелянову - РИА Новости, 14.03.2023

Пашинян признал факт запрета на въезд в Армению Симоньян и Габрелянову

Армянский премьер-министр Никол Пашинян признал долго скрываемый армянскими властями факт наличия запрета на въезд в республику российских армян – главреду... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:19

2023-03-14T16:19

2023-03-14T16:31

армения

россия

маргарита симоньян

арам габрелянов

никол пашинян

политика

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ЕРЕВАН, 14 мар – РИА Новости. Армянский премьер-министр Никол Пашинян признал долго скрываемый армянскими властями факт наличия запрета на въезд в республику российских армян – главреду медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян и основателю холдинга "Ньюс Медиа" Араму Габрелянову, ответив на вопрос о таком запрете в ходе пресс-конференции.Ранее власти Армении уходили от ответа на прямой вопрос о существовании такого запрета. В частности, в ноябре прошлого года командующий пограничными войсками СНБ Армении Арман Маралчан в ответе на запрос РИА Новости о запрете Симоньян на въезд в страну сообщил, что эту информацию "передать невозможно, так как она содержит данные личного характера". На это Симоньян призвала армянские власти "не юлить" и ответить прямо.На пресс-конференции во вторник Пашиняну был задан вопрос о запрете на въезд Симоньян, Габрелянову и депутату Госдумы Константину Затулину. "Армения суверенное государство и имеет право ожидать уважения к себе, применять суверенный инструментарий для пресечения посягательств против своих интересов... Уважение нужно проявлять, в том числе, в отношении избранных народом властей", - сказал Пашинян. Ранее Sputnik Армения, ссылаясь на свои источники, сообщало, что российскому журналисту и издателю, основателю холдинга "Ньюс Медиа" Араму Габрелянову запретили въезд в Армению, и он оказался в списке нежелательных лиц.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 марта заявил, что Москва относится к такому запрету негативно. По его словам, Армения - это большой друг, союзник, стратегический партнер России и уровень и характер двусторонних отношений обязывает оберегать двусторонние отношения от таких случаев.Симоньян в октябре прошлого года сообщала, что ей и первому заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину правительство Армении запретило въезд в страну.

https://ria.ru/20230310/armeniya-1856971656.html

https://ria.ru/20221123/armeniya-1833348746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

армения, россия, маргарита симоньян, арам габрелянов, никол пашинян, политика