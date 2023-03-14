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Пашинян признал факт запрета на въезд в Армению Симоньян и Габрелянову - РИА Новости, 14.03.2023
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16:19 14.03.2023 (обновлено: 16:31 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/armeniya-1857818428.html
Пашинян признал факт запрета на въезд в Армению Симоньян и Габрелянову
Пашинян признал факт запрета на въезд в Армению Симоньян и Габрелянову - РИА Новости, 14.03.2023
Пашинян признал факт запрета на въезд в Армению Симоньян и Габрелянову
Армянский премьер-министр Никол Пашинян признал долго скрываемый армянскими властями факт наличия запрета на въезд в республику российских армян – главреду... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:19
2023-03-14T16:31
армения
россия
маргарита симоньян
арам габрелянов
никол пашинян
политика
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ЕРЕВАН, 14 мар – РИА Новости. Армянский премьер-министр Никол Пашинян признал долго скрываемый армянскими властями факт наличия запрета на въезд в республику российских армян – главреду медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян и основателю холдинга "Ньюс Медиа" Араму Габрелянову, ответив на вопрос о таком запрете в ходе пресс-конференции.Ранее власти Армении уходили от ответа на прямой вопрос о существовании такого запрета. В частности, в ноябре прошлого года командующий пограничными войсками СНБ Армении Арман Маралчан в ответе на запрос РИА Новости о запрете Симоньян на въезд в страну сообщил, что эту информацию "передать невозможно, так как она содержит данные личного характера". На это Симоньян призвала армянские власти "не юлить" и ответить прямо.На пресс-конференции во вторник Пашиняну был задан вопрос о запрете на въезд Симоньян, Габрелянову и депутату Госдумы Константину Затулину. "Армения суверенное государство и имеет право ожидать уважения к себе, применять суверенный инструментарий для пресечения посягательств против своих интересов... Уважение нужно проявлять, в том числе, в отношении избранных народом властей", - сказал Пашинян. Ранее Sputnik Армения, ссылаясь на свои источники, сообщало, что российскому журналисту и издателю, основателю холдинга "Ньюс Медиа" Араму Габрелянову запретили въезд в Армению, и он оказался в списке нежелательных лиц.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 марта заявил, что Москва относится к такому запрету негативно. По его словам, Армения - это большой друг, союзник, стратегический партнер России и уровень и характер двусторонних отношений обязывает оберегать двусторонние отношения от таких случаев.Симоньян в октябре прошлого года сообщала, что ей и первому заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину правительство Армении запретило въезд в страну.
https://ria.ru/20230310/armeniya-1856971656.html
https://ria.ru/20221123/armeniya-1833348746.html
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7 495 645-6601
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армения, россия, маргарита симоньян, арам габрелянов, никол пашинян, политика
Армения, Россия, Маргарита Симоньян, Арам Габрелянов, Никол Пашинян, Политика
Пашинян признал факт запрета на въезд в Армению Симоньян и Габрелянову

Пашинян подтвердил факт запрета на въезд в Армению журналистам Симоньян и Габрелянову

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 14 мар – РИА Новости. Армянский премьер-министр Никол Пашинян признал долго скрываемый армянскими властями факт наличия запрета на въезд в республику российских армян – главреду медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян и основателю холдинга "Ньюс Медиа" Араму Габрелянову, ответив на вопрос о таком запрете в ходе пресс-конференции.
Ранее власти Армении уходили от ответа на прямой вопрос о существовании такого запрета. В частности, в ноябре прошлого года командующий пограничными войсками СНБ Армении Арман Маралчан в ответе на запрос РИА Новости о запрете Симоньян на въезд в страну сообщил, что эту информацию "передать невозможно, так как она содержит данные личного характера". На это Симоньян призвала армянские власти "не юлить" и ответить прямо.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Песков прокомментировал запрет на въезд в Армению медиаменеджерам
10 марта, 12:34
На пресс-конференции во вторник Пашиняну был задан вопрос о запрете на въезд Симоньян, Габрелянову и депутату Госдумы Константину Затулину. "Армения суверенное государство и имеет право ожидать уважения к себе, применять суверенный инструментарий для пресечения посягательств против своих интересов... Уважение нужно проявлять, в том числе, в отношении избранных народом властей", - сказал Пашинян. Ранее Sputnik Армения, ссылаясь на свои источники, сообщало, что российскому журналисту и издателю, основателю холдинга "Ньюс Медиа" Араму Габрелянову запретили въезд в Армению, и он оказался в списке нежелательных лиц.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 марта заявил, что Москва относится к такому запрету негативно. По его словам, Армения - это большой друг, союзник, стратегический партнер России и уровень и характер двусторонних отношений обязывает оберегать двусторонние отношения от таких случаев.
Симоньян в октябре прошлого года сообщала, что ей и первому заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину правительство Армении запретило въезд в страну.
Встреча глав делегаций ОДКБ с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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АрменияРоссияМаргарита СимоньянАрам ГабреляновНикол ПашинянПолитика
 
 
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