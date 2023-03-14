Пашинян признал факт запрета на въезд в Армению Симоньян и Габрелянову
Пашинян подтвердил факт запрета на въезд в Армению журналистам Симоньян и Габрелянову
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 14 мар – РИА Новости. Армянский премьер-министр Никол Пашинян признал долго скрываемый армянскими властями факт наличия запрета на въезд в республику российских армян – главреду медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян и основателю холдинга "Ньюс Медиа" Араму Габрелянову, ответив на вопрос о таком запрете в ходе пресс-конференции.
Ранее власти Армении уходили от ответа на прямой вопрос о существовании такого запрета. В частности, в ноябре прошлого года командующий пограничными войсками СНБ Армении Арман Маралчан в ответе на запрос РИА Новости о запрете Симоньян на въезд в страну сообщил, что эту информацию "передать невозможно, так как она содержит данные личного характера". На это Симоньян призвала армянские власти "не юлить" и ответить прямо.
На пресс-конференции во вторник Пашиняну был задан вопрос о запрете на въезд Симоньян, Габрелянову и депутату Госдумы Константину Затулину. "Армения суверенное государство и имеет право ожидать уважения к себе, применять суверенный инструментарий для пресечения посягательств против своих интересов... Уважение нужно проявлять, в том числе, в отношении избранных народом властей", - сказал Пашинян. Ранее Sputnik Армения, ссылаясь на свои источники, сообщало, что российскому журналисту и издателю, основателю холдинга "Ньюс Медиа" Араму Габрелянову запретили въезд в Армению, и он оказался в списке нежелательных лиц.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 марта заявил, что Москва относится к такому запрету негативно. По его словам, Армения - это большой друг, союзник, стратегический партнер России и уровень и характер двусторонних отношений обязывает оберегать двусторонние отношения от таких случаев.
Симоньян в октябре прошлого года сообщала, что ей и первому заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину правительство Армении запретило въезд в страну.