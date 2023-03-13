https://ria.ru/20230313/zhirinovskiy-1857630408.html

Мишустин посетит могилу Жириновского, чтобы почтить его память

Мишустин посетит могилу Жириновского, чтобы почтить его память - РИА Новости, 13.03.2023

Мишустин посетит могилу Жириновского, чтобы почтить его память

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит могилу основателя ЛДПР Владимира Жириновского, чтобы почтить его память в связи с годовщиной смерти политика, об этом РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T19:26

2023-03-13T19:26

2023-03-13T19:26

общество

россия

владимир жириновский

михаил мишустин

леонид слуцкий (политик)

лдпр

госдума рф

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788671287_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_e60a93c30ac8a6ee4d6fb59a402b799d.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит могилу основателя ЛДПР Владимира Жириновского, чтобы почтить его память в связи с годовщиной смерти политика, об этом глава правительства рассказал на встрече с депутатами фракции ЛДПР в Госдуме в понедельник. Во время встречи лидер ЛДПР Леонид Слуцкий напомнил, что 6 апреля исполняется год со дня смерти Жириновского. В связи с этим Слуцкий пригласил Мишустина посетить церемонию открытия памятника Жириновскому на могиле политика. "Шестого (апреля) уже год, как Жириновского нет с нами, мы проведем акции по всей стране, и в том числе будет открыт памятник на могиле Владимира Вольфовича. Если ваш исключительно загруженный график позволит, мы были бы счастливы видеть Вас вместе с нами – открыть памятник и почтить память действительно великого гражданина России и основателя (Жириновского)", - сообщил Слуцкий. "Память о Владимире Вольфовиче живет. Мы помним очень многое из того, что он сделал, о чем он говорил. Абсолютно точно я приеду почтить его память вне зависимости от того, получится ли 6 апреля. Мы постараемся это сделать. Но точно абсолютно почтим его память. Я думаю, многие из членов правительства это тоже сделают", - сказал Мишустин. Мишустин встретился с представителями фракции ЛДПР в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина в нижней палате парламента. Ранее премьер встретился с депутатами фракции "Единой России".

https://ria.ru/20221213/zhirinovskiy-1838319112.html

https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1772078286.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир жириновский, михаил мишустин, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, единая россия