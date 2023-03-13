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Мишустин посетит могилу Жириновского, чтобы почтить его память - РИА Новости, 13.03.2023
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19:26 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/zhirinovskiy-1857630408.html
Мишустин посетит могилу Жириновского, чтобы почтить его память
Мишустин посетит могилу Жириновского, чтобы почтить его память - РИА Новости, 13.03.2023
Мишустин посетит могилу Жириновского, чтобы почтить его память
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит могилу основателя ЛДПР Владимира Жириновского, чтобы почтить его память в связи с годовщиной смерти политика, об этом РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T19:26
2023-03-13T19:26
общество
россия
владимир жириновский
михаил мишустин
леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит могилу основателя ЛДПР Владимира Жириновского, чтобы почтить его память в связи с годовщиной смерти политика, об этом глава правительства рассказал на встрече с депутатами фракции ЛДПР в Госдуме в понедельник. Во время встречи лидер ЛДПР Леонид Слуцкий напомнил, что 6 апреля исполняется год со дня смерти Жириновского. В связи с этим Слуцкий пригласил Мишустина посетить церемонию открытия памятника Жириновскому на могиле политика. "Шестого (апреля) уже год, как Жириновского нет с нами, мы проведем акции по всей стране, и в том числе будет открыт памятник на могиле Владимира Вольфовича. Если ваш исключительно загруженный график позволит, мы были бы счастливы видеть Вас вместе с нами – открыть памятник и почтить память действительно великого гражданина России и основателя (Жириновского)", - сообщил Слуцкий. "Память о Владимире Вольфовиче живет. Мы помним очень многое из того, что он сделал, о чем он говорил. Абсолютно точно я приеду почтить его память вне зависимости от того, получится ли 6 апреля. Мы постараемся это сделать. Но точно абсолютно почтим его память. Я думаю, многие из членов правительства это тоже сделают", - сказал Мишустин. Мишустин встретился с представителями фракции ЛДПР в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина в нижней палате парламента. Ранее премьер встретился с депутатами фракции "Единой России".
https://ria.ru/20221213/zhirinovskiy-1838319112.html
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общество, россия, владимир жириновский, михаил мишустин, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Владимир Жириновский, Михаил Мишустин, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ, Единая Россия
Мишустин посетит могилу Жириновского, чтобы почтить его память

Премьер Мишустин посетит могилу основателя ЛДПР Жириновского, чтобы почтить его память

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПортрет на могиле Владимира Жириновского
Портрет на могиле Владимира Жириновского - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Портрет на могиле Владимира Жириновского. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит могилу основателя ЛДПР Владимира Жириновского, чтобы почтить его память в связи с годовщиной смерти политика, об этом глава правительства рассказал на встрече с депутатами фракции ЛДПР в Госдуме в понедельник.
Во время встречи лидер ЛДПР Леонид Слуцкий напомнил, что 6 апреля исполняется год со дня смерти Жириновского. В связи с этим Слуцкий пригласил Мишустина посетить церемонию открытия памятника Жириновскому на могиле политика.
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"Шестого (апреля) уже год, как Жириновского нет с нами, мы проведем акции по всей стране, и в том числе будет открыт памятник на могиле Владимира Вольфовича. Если ваш исключительно загруженный график позволит, мы были бы счастливы видеть Вас вместе с нами – открыть памятник и почтить память действительно великого гражданина России и основателя (Жириновского)", - сообщил Слуцкий.
"Память о Владимире Вольфовиче живет. Мы помним очень многое из того, что он сделал, о чем он говорил. Абсолютно точно я приеду почтить его память вне зависимости от того, получится ли 6 апреля. Мы постараемся это сделать. Но точно абсолютно почтим его память. Я думаю, многие из членов правительства это тоже сделают", - сказал Мишустин.
Мишустин встретился с представителями фракции ЛДПР в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина в нижней палате парламента. Ранее премьер встретился с депутатами фракции "Единой России".
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ОбществоРоссияВладимир ЖириновскийМихаил МишустинЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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