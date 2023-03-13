https://ria.ru/20230313/zakreditovannost-1857416728.html

Названы регионы — лидеры по уровню закредитованности населения

Названы регионы — лидеры по уровню закредитованности населения - РИА Новости, 13.03.2023

Названы регионы — лидеры по уровню закредитованности населения

Республика Калмыкия вновь оказалась самым закредитованным регионом РФ, самая низкая закредитованность отмечена в Ингушетии, при этом зафиксирована девятикратная РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T00:03

2023-03-13T00:03

2023-03-13T00:11

экономика

россия

риа рейтинг

краснодарский край

республика тыва

тюменская область

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Республика Калмыкия вновь оказалась самым закредитованным регионом РФ, самая низкая закредитованность отмечена в Ингушетии, при этом зафиксирована девятикратная разница между их показателями, свидетельствует исследование РИА Новости*. Рост объемов задолженности В исследовании отмечается, что, согласно официальной статистике Центробанка РФ, объем задолженности по кредитам населения перед банками за 12 месяцев (по состоянию на 1 февраля 2023 года) вырос на 9% до 27,6 триллиона рублей. Для сравнения, в начале 2021 года задолженность по кредитам физических лиц не превышала 20 триллионов рублей, а в 2019 году она была менее 15 триллионов рублей. За последние пять лет долги населения России перед банками удвоились, розничный рынок банковского кредитования демонстрировал быстрый рост. По оценкам экспертов РИА Новости, суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя страны за год увеличился на 31,2 тысячи рублей до 361 тысячи рублей в текущем рейтинге. Эксперты отмечают, что средняя номинальная заработная плата за последние 12 месяцев выросла больше, чем задолженность (на 13%). Таким образом, закредитованность населения, которую можно определить как отношение долга к заработанной плате, в текущем рейтинге даже немного снизилась и составила 54% против 55,6% в рейтинге 2022 года. Для оценки ситуации в региональном разрезе эксперты РИА Новости составили шестой ежегодный рейтинг регионов РФ по уровню закредитованности населения. Результаты исследования свидетельствуют, что ситуация с долговой нагрузкой населения в субъектах РФ характеризуется высокой степенью неоднородности. Отношение кредитов к годовой зарплате изменяется в диапазоне от 12% до 109%. Как считали рейтинг Расчет уровня закредитованности населения в регионах, произведенный экспертами РИА Новости на основе данных Центробанка РФ и Росстата, оценивался как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и годовой зарплаты. Объём кредитов взят из статистики Центробанка, а зарплаты и численность экономически активного населения — из статистики Росстата. Годовая зарплата и численность экономически активного населения рассчитывались как средние значения за 2022 год, а задолженность по банковским кредитам приводится на 1 февраля 2023 года. В расчётах годовой зарплаты учитывалась выплата подоходного налога. Показатели закредитованности Согласно исследованию, в числе регионов с минимальной закредитованностью оказались регионы Северного Кавказа и другие регионы юга России. Первое место в рейтинге занимает Республика Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 12,2%. Долговая нагрузка в регионе хоть и растет (годом ранее было 12%), однако остается намного ниже средних значений и даже намного ниже, чем у других лидеров рейтинга, отмечают аналитики. На втором и третьем местах находятся Республика Дагестан и Чеченская Республика, где уровень закредитованности экономически активного населения составляет 24,3% и 24,4% соответственно. На четвертом и пятом местах по уровню закредитованности расположились Республика Крым с результатом в 25,7% и Севастополь – 29,4%. Низкий уровень закредитованности в этих двух регионах, по мнению экспертов РИА Новости, может объясняться эффектом низкой базы, кроме того, по-прежнему ощущается очень слабая представленность крупных банков. Однако, подчеркивают эксперты, в последнее время в этом вопросе наметился заметный прогресс, и можно ожидать в ближайшие годы активизации розничного кредитования в Крыму. Согласно исследованию, соотношение долга и зарплаты на уровне менее 40% наблюдается только в семи регионах. При этом в 70 регионах данное соотношение выше среднего по стране, а медианное соотношение находится на уровне 61%. Значительный уровень закредитованности наблюдается у следующих субъектов РФ: Калмыкия, Тува и Тюменская область. Калмыкия, занимает последнее место с существенным отрывом. Индикатор долговой нагрузки в этом регионе находится на уровне 108,8% (годом ранее было 103,5%), а у второго региона с конца, Республики Тыва, – 98,6%. Замыкающая последнюю тройку Тюменская область характеризуется соотношением годовой зарплаты и среднего долга на уровне 83,3%. В текущем году в четырех регионах отношение долга к зарплате превышает 80%, а более 70% наблюдается в 16 регионах. При этом в рейтинге 2021 года количество регионов с существенной закредитованностью было больше, отмечают аналитики, уровень закредитованности выше 80% наблюдался у восьми регионов, а выше 70% – в 25 регионах. Таким образом, в 2022 году ситуация в части закредитованности населения стала более благоприятной, считают эксперты. Самая высокая задолженность — на севере Как показало исследование, в регионах России медианный объем задолженности по кредитам экономически активного населения составляет 361 тысячу рублей. Наиболее распространенным диапазоном объема средней задолженности является 200-400 тысяч рублей, которым характеризовались 55 регионов, свыше 400 тысяч рублей – 24 региона, а до 200 тысяч – 6 регионов. Лидирует по объему задолженности перед банками на одного экономически активного гражданина Ямало-Ненецкий автономный округ с объемом задолженности в 675 тысяч рублей. На втором, третьем и четвертом местах расположились: Ханты-Мансийский автономный округ, Якутия и Московская область, у которых уровень задолженности в пересчете на одного человека составляет 639, 608 и 540 тысяч рублей соответственно. Замыкает пятерку субъектов по абсолютному объему кредитов Магаданская область, в которой ссудная задолженность в пересчете на одного человека составляет 540 тысяч рублей. Таким образом, именно в северных регионах на одного экономически активного жителя приходится большая кредитная задолженность, отмечают эксперты. В первую десятку по абсолютному объему кредитов на одного жителя также вошли: Тюменская область, Республика Тыва, Чукотский автономный округ, Сахалинская область и Санкт-Петербург. В этих регионах объем среднедушевой задолженности варьировался в диапазоне от 490 до 540 тысяч рублей. Москва занимает 12-е место по объему задолженности на одного человека - 464 тысячи рублей. Самый низкий абсолютный уровень задолженности населения перед банками отмечается в основном в южных российских регионах. В Ингушетии объем банковских кредитов на одного экономически активного жителя составляет чуть менее 42 тысяч рублей (это в 16 раз меньше, чем в Ямало-Ненецком автономном округе). Второе и третье места - у Чечни и Дагестана, где в среднем кредитная задолженность составляет 86 и 90 тысяч рублей. Динамика роста задолженности За последний год задолженность населения по розничным кредитам выросла во всех 85 проанализированных регионах России. Согласно оценкам РИА Новости, медианный прирост задолженности в 2022 году составил 24 тысячи рублей, а средний прирост составил 31 тысячу рублей. Наибольший прирост задолженности в среднем на одного жителя региона наблюдался в Республике Тыва, где задолженность за год выросла сразу на 86 тысяч рублей. Республика Саха (Якутия) стала вторым регионом по темпам прироста ссудной задолженности (+80 тысяч рублей). На третьем и четвертом местах по абсолютному объему прироста кредитов расположились Тюменская область и Краснодарский край, здесь долг перед банками за год вырос на 65 и 53 тысячи рублей соответственно. Замыкает пятерку регионов с самым большим приростом задолженности в абсолютном выражении Амурская область, где за год долговая нагрузка одного человека увеличилась на 51 тысячу рублей. В целом же прирост более 40 тысяч рублей наблюдался у 16 регионов. Аналитики отмечают, что быстрее всего росли долги в регионах, где они и так уже высокие. Согласно исследованию, минимальный прирост кредитной задолженности наблюдался в регионах с минимальным объемом ссудной задолженности на одного экономически активного жителя. Так, прирост задолженности менее 5 тысяч рублей на одного жителя был у Республики Ингушетия. В Чеченской Республике и в Ивановской области прирост составил 10,7 и 11,3 тысячи рублей соответственно. В процентном отношении приростом задолженности более чем на 15% характеризовались шесть регионов. Наибольший прирост в текущем рейтинге продемонстрировал Севастополь, где ссудная задолженность населения в 2022 году выросла почти на 20%. Вторым и третьим регионами по приросту задолженности стали Тува и Краснодарский край (+19,4% и +16,7% соответственно). В Москве и в Санкт-Петербурге темпы прироста задолженности за последние 12 месяцев составили 11,4% и 9,4%. Эксперты РИА Новости ожидают, что в 2023 году темпы розничного кредитования замедлятся, однако по-прежнему могут опережать динамику зарплат. По их оценкам, прирост кредитования физических лиц будет чуть менее 15%, тогда как средняя зарплата может вырасти примерно на 10%. Таким образом, отношение задолженности и зарплаты по итогам 2023 года может увеличиться еще на 2-4 процентных пункта и вернуться на уровень конца 2021 года, заключают аналитики.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, риа рейтинг, краснодарский край, республика тыва, тюменская область