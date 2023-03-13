https://ria.ru/20230313/zakonoproekt-1857663788.html

В Госдуму внесли законопроект о выезде российских депутатов за границу

В Госдуму внесли законопроект о выезде российских депутатов за границу - РИА Новости, 13.03.2023

В Госдуму внесли законопроект о выезде российских депутатов за границу

Российские депутаты, сенаторы, судьи и главы муниципальных образований, знающие секретную информацию, должны будут уведомлять о выездах за границу ФСБ и СВР,... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T22:49

2023-03-13T22:49

2023-03-13T22:50

василий пискарев

россия

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

общество

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские депутаты, сенаторы, судьи и главы муниципальных образований, знающие секретную информацию, должны будут уведомлять о выездах за границу ФСБ и СВР, говорится в законопроекте, внесенном в Госдуму главой комитета по безопасности Василием Пискаревым и другими депутатами. "Выезд из Российской Федерации… осведомленных в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях сенаторов Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, судей, депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, глав муниципальных образований осуществляется с предварительным уведомлением федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности (его территориальных органов) и федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области внешней разведки. Порядок такого уведомления определяется президентом Российской Федерации", - говорится в тексте законопроекта, который доступен в думской базе данных. Законопроект об уточнении полномочий властей по определению порядка допуска должностных лиц к гостайне был внесен в Госдуму в понедельник. Его соавтор Василий Пискарев отметил, что в условиях специальной военной операции наблюдается повышенный интерес иностранных спецслужб к государственным секретам РФ и к российским госслужащим, которые в них осведомлены, и "предложенные поправки помогут как в обеспечении государственной безопасности, так и в защите наших граждан от преступных посягательств зарубежных спецслужб".

https://ria.ru/20230313/prizyv-1857610367.html

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василий пискарев, россия, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), общество