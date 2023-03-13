https://ria.ru/20230313/voyska-1857663415.html

Минобороны Венгрии предостерегло Европу от отправки войск на Украину

Минобороны Венгрии предостерегло Европу от отправки войск на Украину - РИА Новости, 13.03.2023

Минобороны Венгрии предостерегло Европу от отправки войск на Украину

Европа постепенно все больше вовлекается в украинский конфликт, отправляя летальное оружие и бронетехнику, с такой тенденцией европейским странам придется... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T22:45

2023-03-13T22:45

2023-03-13T22:51

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БУДАПЕШТ, 13 мар - РИА Новости. Европа постепенно все больше вовлекается в украинский конфликт, отправляя летальное оружие и бронетехнику, с такой тенденцией европейским странам придется отправить туда войска, если человеческие ресурсы Киева кончатся, заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки. "Запад решил не локализовать конфликт, а вывести его на всеобщий уровень... Сейчас мы находимся в той точке, когда надо участвовать, надо вовлекаться, голосуя за санкции, потом деньгами, потом только оборонными средствами, сейчас мы уже видим, что отправляют танки Leopard, на подходе также истребители, и если так будет продолжаться, то понадобятся и солдаты, если украинские человеческие ресурсы закончатся. Это тоже своего рода эскалация, и в итоге Европа окажется в центре войны", - приводит слова Салаи-Бобровницки портал Index. По его словам, для окончания конфликта необходимы переговоры России и США, поскольку Украина не может решать свою судьбу, ее решают другие". "Без решения США мира не будет - сегодня это знают все. Мы говорили об этом несколько месяцев назад, но тогда еще нельзя было об этом говорить, поэтому правду заклеймили как вымысел те, кто сегодня с гордостью заявляет, что без поддержки США, Запада и "свободного мира", Украина уже давно проиграла бы эту войну", - отметил глава венгерского минобороны. Он напомнил, что Венгрия не отправляет Киеву оружие и не участвует в миссии по подготовке военных, однако принимает беженцев, лечит раненых украинских солдат и готовит украинских военных медиков. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что страны Запада очень близки к тому, чтобы "на полном серьезе" обсудить перспективу отправки войск союзников на территорию Украины. По его словам, вероятность того, что локальный конфликт перерастет в мировую войну с каждым днем растет. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД страны Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230312/slabost-1857286063.html

https://ria.ru/20230313/ukraina-1857508608.html

https://ria.ru/20230313/ukraina-1857580448.html

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в мире, украина, венгрия, россия, виктор орбан, петер сийярто, сергей лавров, нато