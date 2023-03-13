https://ria.ru/20230313/vkontakte-1857507397.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, отмечают ли они 23 февраля и 8 марта

Пользователи ВКонтакте рассказали, отмечают ли они 23 февраля и 8 марта - РИА Новости, 13.03.2023

Пользователи ВКонтакте рассказали, отмечают ли они 23 февраля и 8 марта

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T13:04

2023-03-13T13:04

2023-03-13T13:04

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, отмечают ли они 23 февраля и 8 марта.Варианты ответа были: отмечаю оба праздника; отмечаю только один из них; не считаю за праздники.В итоге большинство подписчиков ответило, что они отмечают оба праздника. Так проголосовали 53% пользователей. При этом 33% подписчиков не считают 23 февраля и 8 марта за праздники, а 12% отмечают только один из них.В комментариях пользователи отметили, что главное для них в эти праздничные дни — порадовать своих близких.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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