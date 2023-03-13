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Пользователи ВКонтакте рассказали, отмечают ли они 23 февраля и 8 марта
Пользователи ВКонтакте рассказали, отмечают ли они 23 февраля и 8 марта - РИА Новости, 13.03.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, отмечают ли они 23 февраля и 8 марта
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:04
2023-03-13T13:04
2023-03-13T13:04
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, отмечают ли они 23 февраля и 8 марта.Варианты ответа были: отмечаю оба праздника; отмечаю только один из них; не считаю за праздники.В итоге большинство подписчиков ответило, что они отмечают оба праздника. Так проголосовали 53% пользователей. При этом 33% подписчиков не считают 23 февраля и 8 марта за праздники, а 12% отмечают только один из них.В комментариях пользователи отметили, что главное для них в эти праздничные дни — порадовать своих близких.
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, отмечают ли они 23 февраля и 8 марта.
Варианты ответа были: отмечаю оба праздника; отмечаю только один из них; не считаю за праздники.
В итоге большинство подписчиков ответило, что они отмечают оба праздника. Так проголосовали 53% пользователей. При этом 33% подписчиков не считают 23 февраля и 8 марта за праздники, а 12% отмечают только один из них.
В комментариях пользователи отметили, что главное для них в эти праздничные дни — порадовать своих близких.