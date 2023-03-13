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Пользователи ВКонтакте рассказали, отмечают ли они 23 февраля и 8 марта - РИА Новости, 13.03.2023
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13:04 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/vkontakte-1857507397.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, отмечают ли они 23 февраля и 8 марта
Пользователи ВКонтакте рассказали, отмечают ли они 23 февраля и 8 марта - РИА Новости, 13.03.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, отмечают ли они 23 февраля и 8 марта
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:04
2023-03-13T13:04
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, отмечают ли они 23 февраля и 8 марта.Варианты ответа были: отмечаю оба праздника; отмечаю только один из них; не считаю за праздники.В итоге большинство подписчиков ответило, что они отмечают оба праздника. Так проголосовали 53% пользователей. При этом 33% подписчиков не считают 23 февраля и 8 марта за праздники, а 12% отмечают только один из них.В комментариях пользователи отметили, что главное для них в эти праздничные дни — порадовать своих близких.
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вконтакте
ВКонтакте

Пользователи ВКонтакте рассказали, отмечают ли они 23 февраля и 8 марта

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПразднование Международного женского дня
Празднование Международного женского дня - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, отмечают ли они 23 февраля и 8 марта.
Варианты ответа были: отмечаю оба праздника; отмечаю только один из них; не считаю за праздники.
В итоге большинство подписчиков ответило, что они отмечают оба праздника. Так проголосовали 53% пользователей. При этом 33% подписчиков не считают 23 февраля и 8 марта за праздники, а 12% отмечают только один из них.
В комментариях пользователи отметили, что главное для них в эти праздничные дни — порадовать своих близких.
 
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