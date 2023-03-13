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В Узбекистане признали проведение референдума по новой конституции законным - РИА Новости, 13.03.2023
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09:43 13.03.2023 (обновлено: 09:50 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/uzbekistan-1857448616.html
В Узбекистане признали проведение референдума по новой конституции законным
В Узбекистане признали проведение референдума по новой конституции законным - РИА Новости, 13.03.2023
В Узбекистане признали проведение референдума по новой конституции законным
Конституционный суд Узбекистана признал обоснованным решение законодательной (нижней) палаты парламента, следуя которому 30 апреля будет проведен референдум по... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T09:43
2023-03-13T09:50
узбекистан
в мире
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ТАШКЕНТ, 13 мар – РИА Новости. Конституционный суд Узбекистана признал обоснованным решение законодательной (нижней) палаты парламента, следуя которому 30 апреля будет проведен референдум по новой конституции, передает корреспондент РИА Новости.Депутаты нижней палаты парламента Узбекистана в минувшую пятницу назначили референдум на 30 апреля. В новую редакцию основного закона страны планируется внести еще 27 статей, таким образом их общее число увеличивается со 128 до 155, вместе с поправками конституция обновится на 65%."Конституционный суд рассмотрел решение законодательной палаты "О проведении референдума Республики Узбекистан по проекту конституционного закона Республики Узбекистан "О конституции Республики Узбекистан" и принял решение о его соответствии принципам проведения референдума", - сказал заместитель председателя конституционного суда Аскар Гафуров в ходе трансляции заседания суда.
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В Узбекистане признали проведение референдума по новой конституции законным

Конституционный суд Узбекистана признал законным референдум по новой конституции

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Татьяна Меель
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ТАШКЕНТ, 13 мар – РИА Новости. Конституционный суд Узбекистана признал обоснованным решение законодательной (нижней) палаты парламента, следуя которому 30 апреля будет проведен референдум по новой конституции, передает корреспондент РИА Новости.
Депутаты нижней палаты парламента Узбекистана в минувшую пятницу назначили референдум на 30 апреля. В новую редакцию основного закона страны планируется внести еще 27 статей, таким образом их общее число увеличивается со 128 до 155, вместе с поправками конституция обновится на 65%.
"Конституционный суд рассмотрел решение законодательной палаты "О проведении референдума Республики Узбекистан по проекту конституционного закона Республики Узбекистан "О конституции Республики Узбекистан" и принял решение о его соответствии принципам проведения референдума", - сказал заместитель председателя конституционного суда Аскар Гафуров в ходе трансляции заседания суда.
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