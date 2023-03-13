https://ria.ru/20230313/uzbekistan-1857448616.html

В Узбекистане признали проведение референдума по новой конституции законным

В Узбекистане признали проведение референдума по новой конституции законным - РИА Новости, 13.03.2023

В Узбекистане признали проведение референдума по новой конституции законным

Конституционный суд Узбекистана признал обоснованным решение законодательной (нижней) палаты парламента, следуя которому 30 апреля будет проведен референдум по... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T09:43

2023-03-13T09:43

2023-03-13T09:50

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ТАШКЕНТ, 13 мар – РИА Новости. Конституционный суд Узбекистана признал обоснованным решение законодательной (нижней) палаты парламента, следуя которому 30 апреля будет проведен референдум по новой конституции, передает корреспондент РИА Новости.Депутаты нижней палаты парламента Узбекистана в минувшую пятницу назначили референдум на 30 апреля. В новую редакцию основного закона страны планируется внести еще 27 статей, таким образом их общее число увеличивается со 128 до 155, вместе с поправками конституция обновится на 65%."Конституционный суд рассмотрел решение законодательной палаты "О проведении референдума Республики Узбекистан по проекту конституционного закона Республики Узбекистан "О конституции Республики Узбекистан" и принял решение о его соответствии принципам проведения референдума", - сказал заместитель председателя конституционного суда Аскар Гафуров в ходе трансляции заседания суда.

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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