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Лавров и глава МИД Ирана отметили рекордные показатели товарооборота - РИА Новости, 13.03.2023
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20:39 13.03.2023 (обновлено: 22:48 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/tovarooborot-1857646321.html
Лавров и глава МИД Ирана отметили рекордные показатели товарооборота
Лавров и глава МИД Ирана отметили рекордные показатели товарооборота - РИА Новости, 13.03.2023
Лавров и глава МИД Ирана отметили рекордные показатели товарооборота
Глава МИД РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Хоссейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора в понедельник выразили удовлетворение достигнутыми... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T20:39
2023-03-13T22:48
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Хоссейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора в понедельник выразили удовлетворение достигнутыми рекордными показателями двустороннего товарооборота, несмотря на санкции против Москвы и Тегерана, заявили в российском дипведомстве. "Обсужден ряд вопросов двусторонней повестки дня. Стороны отметили укрепление позитивной динамики развития российско-иранского многопланового сотрудничества. Выражено удовлетворение достигнутыми рекордными показателями товарооборота, несмотря на нелегитимные односторонние санкции против наших стран", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Также министры провели доверительный обмен мнениями по актуальным региональным и международным темам. "Подтверждена обоюдная заинтересованность в продолжении тесной координации, в том числе в рамках предстоящих очных контактов двух министров", - указали в ведомстве.Кроме того, как сообщило иранское внешнеполитическое ведомство, стороны обсудили предстоящую четырехстороннюю встречу по Сирии и Турции, возобновление отношений между Ираном и Саудовской Аравией, связи Тегерана и МАГАТЭ, а также ситуацию на Украине."Министры иностранных дел Исламской Республики Иран и России также провели консультации и обменялись мнениями относительно проведения четырехсторонней встречи (Ирана, России, Турции и Сирии) для разрешения трудностей между Турцией и Сирией", - говорится в заявлении иранского МИД в Telegram-канале.Хоссейн Амир Абдоллахиан в ходе разговора подчеркнул принципиальную позицию Ирана по ситуации на Украине, которая заключается в необходимости "сосредоточиться на политическом решении и диалоге" для разрешения конфликта.
https://ria.ru/20230313/iran-1857513347.html
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россия, москва, тегеран (город), сергей лавров, в мире, турция, иран, магатэ
Россия, Москва, Тегеран (город), Сергей Лавров, В мире, Турция, Иран, МАГАТЭ
Лавров и глава МИД Ирана отметили рекордные показатели товарооборота

Лавров и глава МИД Ирана Абдоллахиан отметили рекордные показатели товарооборота

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Хоссейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора в понедельник выразили удовлетворение достигнутыми рекордными показателями двустороннего товарооборота, несмотря на санкции против Москвы и Тегерана, заявили в российском дипведомстве.
"Обсужден ряд вопросов двусторонней повестки дня. Стороны отметили укрепление позитивной динамики развития российско-иранского многопланового сотрудничества. Выражено удовлетворение достигнутыми рекордными показателями товарооборота, несмотря на нелегитимные односторонние санкции против наших стран", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
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Также министры провели доверительный обмен мнениями по актуальным региональным и международным темам.
"Подтверждена обоюдная заинтересованность в продолжении тесной координации, в том числе в рамках предстоящих очных контактов двух министров", - указали в ведомстве.
Кроме того, как сообщило иранское внешнеполитическое ведомство, стороны обсудили предстоящую четырехстороннюю встречу по Сирии и Турции, возобновление отношений между Ираном и Саудовской Аравией, связи Тегерана и МАГАТЭ, а также ситуацию на Украине.
"Министры иностранных дел Исламской Республики Иран и России также провели консультации и обменялись мнениями относительно проведения четырехсторонней встречи (Ирана, России, Турции и Сирии) для разрешения трудностей между Турцией и Сирией", - говорится в заявлении иранского МИД в Telegram-канале.
Хоссейн Амир Абдоллахиан в ходе разговора подчеркнул принципиальную позицию Ирана по ситуации на Украине, которая заключается в необходимости "сосредоточиться на политическом решении и диалоге" для разрешения конфликта.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
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