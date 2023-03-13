https://ria.ru/20230313/shor-1857623207.html

Вице-премьер Молдавии призвал предпринимателей бойкотировать партию "Шор"

Вице-премьер Молдавии призвал предпринимателей бойкотировать партию "Шор" - РИА Новости, 13.03.2023

Вице-премьер Молдавии призвал предпринимателей бойкотировать партию "Шор"

Вице-премьер по экономическому развитию Молдавии Дмитрий Алайба призвал молдавских предпринимателей отказаться от сотрудничества с оппозиционной партией "Шор" и РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T18:55

2023-03-13T18:55

2023-03-13T18:55

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КИШИНЕВ, 13 мар - РИА Новости. Вице-премьер по экономическому развитию Молдавии Дмитрий Алайба призвал молдавских предпринимателей отказаться от сотрудничества с оппозиционной партией "Шор" и призвал ее бойкотировать. В июле антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя политсилы Марину Таубер депутатского иммунитета, затем ее поместили под арест в СИЗО, который не раз продлевался. Очередные обыски по этому делу прошли на прошлой неделе, у сторонников партии изъяли более 240 тысяч долларов. "Я призываю добросовестных предпринимателей не сотрудничать с так называемой преступной сетью "Партия "Шор". Бойкотировать", - написал Алайба в Facеbook*. По его словам, компании должны отказываться перевозить граждан для участия в митингах, продавать какие-либо товары из социальных магазинов партии, а также оказывать любые другие услуги. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор". Она выступила за расширение полномочий Службы информации и безопасности и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток дестабилизации ситуации в стране. В партии "Шор" осудили эти заявления, отметив, что поддерживаемые ею акции проходят мирно, без эксцессов. Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями. Возмущение оппонентов властей вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в октябре составила 34,62% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230313/moldaviya-1857607828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, молдавия, россия