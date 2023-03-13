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В Бурятии 80 центнеров сена сгорело из-за непотушенной сигареты - РИА Новости, 13.03.2023
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08:55 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/pozhar-1857443868.html
В Бурятии 80 центнеров сена сгорело из-за непотушенной сигареты
В Бурятии 80 центнеров сена сгорело из-за непотушенной сигареты - РИА Новости, 13.03.2023
В Бурятии 80 центнеров сена сгорело из-за непотушенной сигареты
В бурятском селе Селендума из-за непотушенной сигареты на территории личного подсобного хозяйства сгорело 80 центнеров сена, сообщает в телеграм-канале... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T08:55
2023-03-13T08:55
происшествия
селенгинский район
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 13 мар – РИА Новости. В бурятском селе Селендума из-за непотушенной сигареты на территории личного подсобного хозяйства сгорело 80 центнеров сена, сообщает в телеграм-канале республиканское агентство ГО и ЧС. По информации ведомства, днем в воскресенье на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании сена в местности Яган вблизи села Селендума Селенгинского района республики. На момент прибытия пожарных горело 40 рулонов сена, находящегося на территории личного подсобного хозяйства. Отмечается, что в пятидесяти метрах от возгорания находились жилые дома, однако почти за час спасателям удалось ликвидировать огонь. "В результате пожара огнем уничтожено 80 центнеров сена на площади 150 квадратных метров. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении, огонь возник из-за непотушенной сигареты", - сообщает агентство.
https://realty.ria.ru/20230124/bezopasnost-1846821151.html
селенгинский район
республика бурятия
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происшествия, селенгинский район, республика бурятия
Происшествия, Селенгинский район, Республика Бурятия
В Бурятии 80 центнеров сена сгорело из-за непотушенной сигареты

В бурятском селе Селендума из-за непотушенной сигареты сгорело 80 центнеров сена

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 13 мар – РИА Новости. В бурятском селе Селендума из-за непотушенной сигареты на территории личного подсобного хозяйства сгорело 80 центнеров сена, сообщает в телеграм-канале республиканское агентство ГО и ЧС.
По информации ведомства, днем в воскресенье на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании сена в местности Яган вблизи села Селендума Селенгинского района республики. На момент прибытия пожарных горело 40 рулонов сена, находящегося на территории личного подсобного хозяйства. Отмечается, что в пятидесяти метрах от возгорания находились жилые дома, однако почти за час спасателям удалось ликвидировать огонь.
"В результате пожара огнем уничтожено 80 центнеров сена на площади 150 квадратных метров. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении, огонь возник из-за непотушенной сигареты", - сообщает агентство.
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ПроисшествияСеленгинский районРеспублика Бурятия
 
 
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