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Фильм "Поехавшая" возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 13.03.2023
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Культура
 
11:12 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/poekhavshaya-1857468633.html
Фильм "Поехавшая" возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Фильм "Поехавшая" возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 13.03.2023
Фильм "Поехавшая" возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Комедийная мелодрама "Поехавшая" возглавила прокат в России и СНГ со сборами 135,6 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T11:12
2023-03-13T11:12
культура
кино
чебурашка
нюрнберг
россия
снг
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Комедийная мелодрама "Поехавшая" возглавила прокат в России и СНГ со сборами 135,6 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал Kinobusiness.По сюжету картины, жительница мегаполиса Аня Смолина после череды неудач приняла решение изменить свою жизнь. Она отправилась вместе с таксой на велосипеде в Магадан к маме. Вторую строчку заняла историческая драма "Нюрнберг". Она собрала 64,5 миллиона рублей. В основе сценария – история переводчика Игоря Волина, который прилетел в Нюрнберг на Международный военный трибунал в 1945 году. Он нашел в городе любовь – русскую девушку по имени Лена. На третьем месте рейтинга расположилась комедия "Беспринципные в деревне". Она заработала 59,5 миллиона рублей. По сюжету картины, Генерал Хадяков решил отпраздновать свой 60-летний юбилей в настоящей русской деревне, однако праздник пошел не по плану. Его гости настроили против себя местных жителей и поругались между собой.Четвертую строчку заняла военная драма "Праведник". Ее сборы составили 45,4 миллиона рублей. В основу фильма легла реальная история об офицере Николае Киселеве, которому было необходимо вывести 200 человек из оккупированного фашистами белорусского села Долгиново.На пятом месте рейтинга расположилась семейная комедия "Чебурашка" со сборами 27,6 миллиона рублей. По сюжету картины, Чебурашка прибыл из далекой страны в приморский городок. Зверьку предстояло найти себе имя, друзей и дом. Ранее стало известно, что кинолента "Праведник" выйдет в широкий прокат в Израиле. Премьера фильма состоится 13 апреля.
https://ria.ru/20230309/kino-1856475066.html
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кино, чебурашка, нюрнберг, россия, снг
Культура, Кино, Чебурашка, Нюрнберг, Россия, СНГ
Фильм "Поехавшая" возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Фильм "Поехавшая" Антона Маслова возглавил прокат в России и СНГ за выходные

© Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Поехавшая"
Кадр из фильма Поехавшая
© Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Комедийная мелодрама "Поехавшая" возглавила прокат в России и СНГ со сборами 135,6 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал Kinobusiness.
По сюжету картины, жительница мегаполиса Аня Смолина после череды неудач приняла решение изменить свою жизнь. Она отправилась вместе с таксой на велосипеде в Магадан к маме.
Вторую строчку заняла историческая драма "Нюрнберг". Она собрала 64,5 миллиона рублей. В основе сценария – история переводчика Игоря Волина, который прилетел в Нюрнберг на Международный военный трибунал в 1945 году. Он нашел в городе любовь – русскую девушку по имени Лена.
На третьем месте рейтинга расположилась комедия "Беспринципные в деревне". Она заработала 59,5 миллиона рублей. По сюжету картины, Генерал Хадяков решил отпраздновать свой 60-летний юбилей в настоящей русской деревне, однако праздник пошел не по плану. Его гости настроили против себя местных жителей и поругались между собой.
Четвертую строчку заняла военная драма "Праведник". Ее сборы составили 45,4 миллиона рублей. В основу фильма легла реальная история об офицере Николае Киселеве, которому было необходимо вывести 200 человек из оккупированного фашистами белорусского села Долгиново.
На пятом месте рейтинга расположилась семейная комедия "Чебурашка" со сборами 27,6 миллиона рублей. По сюжету картины, Чебурашка прибыл из далекой страны в приморский городок. Зверьку предстояло найти себе имя, друзей и дом.
Ранее стало известно, что кинолента "Праведник" выйдет в широкий прокат в Израиле. Премьера фильма состоится 13 апреля.
Кадр из фильма При чем тут любовь
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КультураКиноЧебурашкаНюрнбергРоссияСНГ
 
 
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