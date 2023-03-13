https://ria.ru/20230313/poekhavshaya-1857468633.html

Фильм "Поехавшая" возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Фильм "Поехавшая" возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 13.03.2023

Фильм "Поехавшая" возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Комедийная мелодрама "Поехавшая" возглавила прокат в России и СНГ со сборами 135,6 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T11:12

2023-03-13T11:12

2023-03-13T11:12

культура

кино

чебурашка

нюрнберг

россия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Комедийная мелодрама "Поехавшая" возглавила прокат в России и СНГ со сборами 135,6 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал Kinobusiness.По сюжету картины, жительница мегаполиса Аня Смолина после череды неудач приняла решение изменить свою жизнь. Она отправилась вместе с таксой на велосипеде в Магадан к маме. Вторую строчку заняла историческая драма "Нюрнберг". Она собрала 64,5 миллиона рублей. В основе сценария – история переводчика Игоря Волина, который прилетел в Нюрнберг на Международный военный трибунал в 1945 году. Он нашел в городе любовь – русскую девушку по имени Лена. На третьем месте рейтинга расположилась комедия "Беспринципные в деревне". Она заработала 59,5 миллиона рублей. По сюжету картины, Генерал Хадяков решил отпраздновать свой 60-летний юбилей в настоящей русской деревне, однако праздник пошел не по плану. Его гости настроили против себя местных жителей и поругались между собой.Четвертую строчку заняла военная драма "Праведник". Ее сборы составили 45,4 миллиона рублей. В основу фильма легла реальная история об офицере Николае Киселеве, которому было необходимо вывести 200 человек из оккупированного фашистами белорусского села Долгиново.На пятом месте рейтинга расположилась семейная комедия "Чебурашка" со сборами 27,6 миллиона рублей. По сюжету картины, Чебурашка прибыл из далекой страны в приморский городок. Зверьку предстояло найти себе имя, друзей и дом. Ранее стало известно, что кинолента "Праведник" выйдет в широкий прокат в Израиле. Премьера фильма состоится 13 апреля.

https://ria.ru/20230309/kino-1856475066.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

кино, чебурашка, нюрнберг, россия, снг