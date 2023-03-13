ВСУ используют западное оружие для обстрела мирных жителей, заявил Кулемзин
Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ используют западное оружие для обстрела мирных жителей
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоронка от разорвавшегося снаряда РСЗО, упавшего в Ворошиловском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Воронка от разорвавшегося снаряда РСЗО, упавшего в Ворошиловском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 мар — РИА Новости. Все западное оружие, которое поставляют Киеву, используется для обстрела мирных жителей, заявил РИА Новости мэр Донецка Алексей Кулемзин.
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"Используется натовская тяжелая артиллерия и РСЗО различных модификаций. Речь давно уже не только об "Ураганах", "Градах" — это и (ракетная установка. — Прим. ред.) Vampire, и HIMARS, и все возможное. Все, что Америка со своими приспешниками поставляет, — все летит сюда", — заявил Кулемзин.
По его словам, мирные жители Донецка мечтают, чтобы "быстрее все закончилось".
"Нужно отогнать врага на то расстояние, где он уже не сможет причинять боль нашим мирным жителям", — считает Кулемзин.