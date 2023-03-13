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ВСУ используют западное оружие для обстрела мирных жителей, заявил Кулемзин - РИА Новости, 13.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:07 13.03.2023 (обновлено: 08:37 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/oruzhie-1857433392.html
ВСУ используют западное оружие для обстрела мирных жителей, заявил Кулемзин
ВСУ используют западное оружие для обстрела мирных жителей, заявил Кулемзин - РИА Новости, 13.03.2023
ВСУ используют западное оружие для обстрела мирных жителей, заявил Кулемзин
Все западное оружие, которое поставляют Киеву, используется для обстрела мирных жителей, заявил РИА Новости мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T06:07
2023-03-13T08:37
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
украина
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ДОНЕЦК, 13 мар — РИА Новости. Все западное оружие, которое поставляют Киеву, используется для обстрела мирных жителей, заявил РИА Новости мэр Донецка Алексей Кулемзин. По его словам, мирные жители Донецка мечтают, чтобы "быстрее все закончилось". "Нужно отогнать врага на то расстояние, где он уже не сможет причинять боль нашим мирным жителям", — считает Кулемзин.
https://ria.ru/20230313/donetsk-1857429164.html
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донецк, алексей кулемзин (донецк), происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия, Украина
ВСУ используют западное оружие для обстрела мирных жителей, заявил Кулемзин

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ используют западное оружие для обстрела мирных жителей

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоронка от разорвавшегося снаряда РСЗО, упавшего в Ворошиловском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Воронка от разорвавшегося снаряда РСЗО, упавшего в Ворошиловском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Воронка от разорвавшегося снаряда РСЗО, упавшего в Ворошиловском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мар — РИА Новости. Все западное оружие, которое поставляют Киеву, используется для обстрела мирных жителей, заявил РИА Новости мэр Донецка Алексей Кулемзин.
«

"Используется натовская тяжелая артиллерия и РСЗО различных модификаций. Речь давно уже не только об "Ураганах", "Градах" — это и (ракетная установка. — Прим. ред.) Vampire, и HIMARS, и все возможное. Все, что Америка со своими приспешниками поставляет, — все летит сюда", — заявил Кулемзин.

По его словам, мирные жители Донецка мечтают, чтобы "быстрее все закончилось".
"Нужно отогнать врага на то расстояние, где он уже не сможет причинять боль нашим мирным жителям", — считает Кулемзин.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)ПроисшествияУкраина
 
 
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