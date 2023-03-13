https://ria.ru/20230313/ognetushiteli-1857549495.html

Около 700 ранцевых лесных огнетушителей закупили для лесохраны Подмосковья

Около 700 ранцевых лесных огнетушителей закупили для лесохраны Подмосковья - РИА Новости, 13.03.2023

Около 700 ранцевых лесных огнетушителей закупили для лесохраны Подмосковья

Почти 700 ранцевых лесных огнетушителей поставят лесным пожарным Московской области до начала пожароопасного сезона, сообщили в пресс-службе Комитета лесного... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T15:05

2023-03-13T15:05

2023-03-13T15:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Почти 700 ранцевых лесных огнетушителей поставят лесным пожарным Московской области до начала пожароопасного сезона, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона. "До начала пожароопасного сезона для лесных пожарных будет поставлено 680 ранцевых лесных огнетушителей (РЛО)… Мы обновили и дозакупили необходимое количество, контракт заключен, в ближайшее время они будут поставлены на места", - цитирует пресс-служба курирующего Комлесхоз зампреда правительства области Георгия Филимонова. Отмечается, что переносной противопожарный ранец применяется до прибытия спецтехники для оперативного тушения лесных пожаров, также его используют при тушении в труднодоступных местах и для пролива погашенных очагов и тления. "Пожарные опрыскиватели ранцевого типа, которые мы закупаем, специально созданы для использования в полевых условиях, их можно переносить на большие расстояния и оперативно самостоятельно заправлять. Емкость для воды вмещает в себя 20 литров", - приводятся в сообщении слова председателя Комлесхоза Подмосковья Олега Баженова.

https://ria.ru/20221208/strakhovanie-1837203021.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)