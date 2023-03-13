Рейтинг@Mail.ru
Около 700 ранцевых лесных огнетушителей закупили для лесохраны Подмосковья - РИА Новости, 13.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
15:05 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/ognetushiteli-1857549495.html
Около 700 ранцевых лесных огнетушителей закупили для лесохраны Подмосковья
Около 700 ранцевых лесных огнетушителей закупили для лесохраны Подмосковья - РИА Новости, 13.03.2023
Около 700 ранцевых лесных огнетушителей закупили для лесохраны Подмосковья
Почти 700 ранцевых лесных огнетушителей поставят лесным пожарным Московской области до начала пожароопасного сезона, сообщили в пресс-службе Комитета лесного... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T15:05
2023-03-13T15:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857552589_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_0ed9c8629c7b7a33de79ed8bb4eb7640.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Почти 700 ранцевых лесных огнетушителей поставят лесным пожарным Московской области до начала пожароопасного сезона, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона. "До начала пожароопасного сезона для лесных пожарных будет поставлено 680 ранцевых лесных огнетушителей (РЛО)… Мы обновили и дозакупили необходимое количество, контракт заключен, в ближайшее время они будут поставлены на места", - цитирует пресс-служба курирующего Комлесхоз зампреда правительства области Георгия Филимонова. Отмечается, что переносной противопожарный ранец применяется до прибытия спецтехники для оперативного тушения лесных пожаров, также его используют при тушении в труднодоступных местах и для пролива погашенных очагов и тления. "Пожарные опрыскиватели ранцевого типа, которые мы закупаем, специально созданы для использования в полевых условиях, их можно переносить на большие расстояния и оперативно самостоятельно заправлять. Емкость для воды вмещает в себя 20 литров", - приводятся в сообщении слова председателя Комлесхоза Подмосковья Олега Баженова.
https://ria.ru/20221208/strakhovanie-1837203021.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857552589_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_843f42d68e0d147c674e29cd4deb093c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Около 700 ранцевых лесных огнетушителей закупили для лесохраны Подмосковья

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТушение огня при помощи ранцевых огнетушителей
Тушение огня при помощи ранцевых огнетушителей - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Тушение огня при помощи ранцевых огнетушителей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Почти 700 ранцевых лесных огнетушителей поставят лесным пожарным Московской области до начала пожароопасного сезона, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
"До начала пожароопасного сезона для лесных пожарных будет поставлено 680 ранцевых лесных огнетушителей (РЛО)… Мы обновили и дозакупили необходимое количество, контракт заключен, в ближайшее время они будут поставлены на места", - цитирует пресс-служба курирующего Комлесхоз зампреда правительства области Георгия Филимонова.
Отмечается, что переносной противопожарный ранец применяется до прибытия спецтехники для оперативного тушения лесных пожаров, также его используют при тушении в труднодоступных местах и для пролива погашенных очагов и тления.
"Пожарные опрыскиватели ранцевого типа, которые мы закупаем, специально созданы для использования в полевых условиях, их можно переносить на большие расстояния и оперативно самостоятельно заправлять. Емкость для воды вмещает в себя 20 литров", - приводятся в сообщении слова председателя Комлесхоза Подмосковья Олега Баженова.
Борьба с лесными пожарами - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
В Подмосковье начнут впервые страховать от лесных пожарных
8 декабря 2022, 13:58
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала