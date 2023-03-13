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Украинские военные обстреляли Макеевку
Украинские военные обстреляли Макеевку - РИА Новости, 13.03.2023
Украинские военные обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T12:38
2023-03-13T12:38
2023-03-13T12:38
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
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нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, СЦКК
Украинские военные обстреляли Макеевку
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили четыре снаряда по Макеевке