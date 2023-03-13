https://ria.ru/20230313/naselenie-1857440051.html
КНР будет активно реагировать на сокращение роста населения, заявил Ли Цян
КНР будет активно реагировать на сокращение роста населения, заявил Ли Цян - РИА Новости, 13.03.2023
КНР будет активно реагировать на сокращение роста населения, заявил Ли Цян
Китай будет подробно исследовать социальные проблемы, вызванные сокращением роста населения, и активно на них реагировать, заявил в понедельник премьер... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T08:00
2023-03-13T08:00
2023-03-13T08:00
в мире
китай
пекин
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 13 мар – РИА Новости. Китай будет подробно исследовать социальные проблемы, вызванные сокращением роста населения, и активно на них реагировать, заявил в понедельник премьер Госсовета КНР Ли Цян. "Мы продолжим углубленные исследования ряда социальных проблем, вызванных сокращением роста населения, будем активно реагировать на эти проблемы",- заявил Ли Цян в ходе пресс-конференции по результатам первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва. Премьер отметил, что сейчас в китайском обществе существует обеспокоенность по поводу сокращения роста населения, а также по поводу того, что может исчезнуть демографический дивиденд (преобладание доли трудоспособного населения - ред.). По его словам, сейчас в Китае насчитывается почти 900 миллионов человек трудоспособного возраста, и, что еще важнее, число людей, получивших высшее образование, превысило 240 миллионов, а среднее количество лет образования новой рабочей силы увеличилось до 14 лет. Согласно последним данным государственного статистического бюро КНР, в 2022 году численность населения страны сократилась впервые за 60 лет и достигло отметки в 1 411 750 000 человек. На фоне рекордно низкой рождаемости в 2022 году население материкового Китая сократилось на 850 тысяч человек по сравнению с показателем на конец 2021 года. В минувшем году родились 9,56 миллиона человек, коэффициент рождаемости на 1000 человек населения составил 6,77, умерли 10,41 миллиона человек, коэффициент смертности на 1000 человек населения составил 7,37. Численность населения трудоспособного возраста от 16 до 59 лет на конец 2022 года составила 875,56 миллиона человек, то есть 62% от общей численности населения, людей в возрасте 60 лет и старше - 280,04 миллиона человек, то есть 19,8% от всего населения. Летом 2021 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил принятие поправок к закону о народонаселении и плановой рождаемости, которые на законодательном уровне разрешили семьям заводить третьего ребенка и отменили все предусмотренные ранее штрафы и выплаты. Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва завершилась в понедельник в Доме народных собраний в Пекине. В работе ежегодной сессии, которая открылась 5 марта, приняли участие около 3 тысяч делегатов со всей страны. За прошедшую неделю делегаты заслушали и одобрили ряд документов, определяющих план развития страны на ближайший год, а также избрали руководство страны, в том числе председателя КНР, новых премьера Госсовета и министра обороны.
https://ria.ru/20230313/kitay-1857435682.html
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в мире, китай, пекин, всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, Пекин, Всекитайское собрание народных представителей
КНР будет активно реагировать на сокращение роста населения, заявил Ли Цян
Ли Цян: Китай будет активно реагировать на проблемы, вызванные сокращением роста населения
ПЕКИН, 13 мар – РИА Новости. Китай будет подробно исследовать социальные проблемы, вызванные сокращением роста населения, и активно на них реагировать, заявил в понедельник премьер Госсовета КНР Ли Цян.
"Мы продолжим углубленные исследования ряда социальных проблем, вызванных сокращением роста населения, будем активно реагировать на эти проблемы",- заявил Ли Цян в ходе пресс-конференции по результатам первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП
) 14-го созыва.
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Премьер отметил, что сейчас в китайском обществе существует обеспокоенность по поводу сокращения роста населения, а также по поводу того, что может исчезнуть демографический дивиденд (преобладание доли трудоспособного населения - ред.).
«
"Боюсь, что тут не все так просто. Когда мы говорим о демографическом дивиденде, нужно смотреть не столько на количество, сколько на качество населения и количество высококвалифицированных кадров", - сказал Ли Цян.
По его словам, сейчас в Китае насчитывается почти 900 миллионов человек трудоспособного возраста, и, что еще важнее, число людей, получивших высшее образование, превысило 240 миллионов, а среднее количество лет образования новой рабочей силы увеличилось до 14 лет.
Согласно последним данным государственного статистического бюро КНР, в 2022 году численность населения страны сократилась впервые за 60 лет и достигло отметки в 1 411 750 000 человек. На фоне рекордно низкой рождаемости в 2022 году население материкового Китая сократилось на 850 тысяч человек по сравнению с показателем на конец 2021 года. В минувшем году родились 9,56 миллиона человек, коэффициент рождаемости на 1000 человек населения составил 6,77, умерли 10,41 миллиона человек, коэффициент смертности на 1000 человек населения составил 7,37.
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Численность населения трудоспособного возраста от 16 до 59 лет на конец 2022 года составила 875,56 миллиона человек, то есть 62% от общей численности населения, людей в возрасте 60 лет и старше - 280,04 миллиона человек, то есть 19,8% от всего населения.
Летом 2021 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил принятие поправок к закону о народонаселении и плановой рождаемости, которые на законодательном уровне разрешили семьям заводить третьего ребенка и отменили все предусмотренные ранее штрафы и выплаты.
Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва завершилась в понедельник в Доме народных собраний в Пекине
. В работе ежегодной сессии, которая открылась 5 марта, приняли участие около 3 тысяч делегатов со всей страны. За прошедшую неделю делегаты заслушали и одобрили ряд документов, определяющих план развития страны на ближайший год, а также избрали руководство страны, в том числе председателя КНР, новых премьера Госсовета и министра обороны.
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