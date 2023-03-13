https://ria.ru/20230313/kirov-1857565610.html

В Кировской области расширят меры поддержки семей военнослужащих

В Кировской области расширят меры поддержки семей военнослужащих - РИА Новости, 13.03.2023

В Кировской области расширят меры поддержки семей военнослужащих

Меры поддержки семей военнослужащих в Кировской области будут расширены, дополнительные меры разработают для родителей военнослужащих, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T15:43

2023-03-13T15:43

2023-03-13T15:43

кировская область

кировская область

александр соколов (глава кировской области)

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787901243_0:0:2920:1644_1920x0_80_0_0_bbdb52565c3d64dec900a8e631cba59d.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мар — РИА Новости. Меры поддержки семей военнослужащих в Кировской области будут расширены, дополнительные меры разработают для родителей военнослужащих, сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор Кировской области Александр Соколов в понедельник на еженедельном совещании заявил, что необходимо продолжать и регулярно расширять перечень мер поддержки семей военнослужащих, а также подумать о помощи бойцам, вернувшимся домой. "Надо проработать вопросы организации льготного или бесплатного санаторно-курортного лечения для участников спецоперации вместе с членами семей, бесплатного проезда не только для детей, но и для родителей военнослужащих. Прошу главу каждого муниципального образования определить советника на общественных началах по поддержке семей участников специальной военной операции. Это могут быть те, кто вернулся из зоны боевых действий домой, или активные члены их семей", - цитирует пресс-служба слова Соколова. Отмечается, что в Кировской области на данный момент действует 15 мер поддержки, направленных на финансовую, бытовую, юридическую помощь членам семей участников СВО. В Кировской области более 550 учащихся-детей военнослужащих обеспечены бесплатным горячим питанием в школах области, мамы 700 детей получили право на компенсацию за детский сад, дети участников СВО бесплатно посещают кружки и секции, физкультурно-спортивные организации, концерты, выставки, для них установлен бесплатный проезд на общественном транспорте, во внеочередном порядке предоставляются места в детских садах, бюджетные места в колледжи и техникумы региона, 1200 детей в летний период отдохнут бесплатно в загородных лагерях. Военнослужащие освобождены от уплаты транспортного налога за 2021 год, члены их семей получают ежемесячную денежную выплату в размере 100% на уплату взноса на капремонт, для них установлена компенсация расходов на газификацию, жители частных домов обеспечиваются твердым топливом. "Сегодня в разработке находится электронный социальный паспорт семьи военнослужащего. Он поможет выявлять потребности каждого члена семьи и оперативно решать возникшие проблемы", – сообщил Курдюмов.

https://ria.ru/20221215/kirovskaya-1838873903.html

https://ria.ru/20221124/deti-1833962528.html

кировская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кировская область, александр соколов (глава кировской области), вооруженные силы рф