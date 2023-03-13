https://ria.ru/20230313/bankrotstvo-1857579311.html
Налогоплательщики не понесут потерь из-за банкротства банков, заявил Байден
Налогоплательщики не понесут потерь из-за банкротства банков, заявил Байден - РИА Новости, 13.03.2023
Налогоплательщики не понесут потерь из-за банкротства банков, заявил Байден
Президент США Джо Байден в ходе своего выступления, посвященного проблемам банковской системы США, выразил уверенность, что американские налогоплательщики не... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T16:32
2023-03-13T16:32
2023-03-13T16:32
в мире
сша
вашингтон (штат)
джо байден
банкротство silicon valley bank
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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА новости. Президент США Джо Байден в ходе своего выступления, посвященного проблемам банковской системы США, выразил уверенность, что американские налогоплательщики не понесут потерь из-за проблем обанкротившихся кредитных организаций. "Важно, что налогоплательщики не понесут никаких потерь", - заявил он в ходе своего выступления в понедельник, трансляцию которого вел Белый дом.
https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), джо байден, банкротство silicon valley bank
В мире, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, Банкротство Silicon Valley Bank
Налогоплательщики не понесут потерь из-за банкротства банков, заявил Байден
Байден: американские налогоплательщики не понесут потерь из-за банкротства банков