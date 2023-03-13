https://ria.ru/20230313/armii-1857432343.html

Си Цзиньпин отметил роль китайской армии в обеспечении суверенитета страны

Си Цзиньпин отметил роль китайской армии в обеспечении суверенитета страны - РИА Новости, 13.03.2023

Си Цзиньпин отметил роль китайской армии в обеспечении суверенитета страны

Китаю необходимо модернизировать национальную оборону и армию, сделать Народно-освободительную армию (НОАК) надежным защитником государственного суверенитета,... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T05:57

2023-03-13T05:57

2023-03-13T05:58

в мире

китай

си цзиньпин

всекитайское собрание народных представителей

народно-освободительная армия китая

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805983243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2dd5dabd129e14877ff0077a180548bd.jpg

ПЕКИН, 13 мар - РИА Новости. Китаю необходимо модернизировать национальную оборону и армию, сделать Народно-освободительную армию (НОАК) надежным защитником государственного суверенитета, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин. По его словам, "безопасность - основа развития, стабильность - условие для процветания". "Необходимо реализовывать комплексную концепцию государственной безопасности, совершенствовать систему государственной безопасности, укреплять способность обеспечивать национальную безопасность, повышать уровень управления общественной безопасностью", - заявил китайский лидер.Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва открылась 5 марта в Доме народных собраний в Пекине и завершается в понедельник. В работе сессии приняли участие около 3 тысяч делегатов со всей страны. За прошедшую неделю они заслушали и одобрили ряд документов, определяющих план развития страны на ближайший год, а также избрали руководство страны, в том числе председателя КНР, новых премьера Госсовета и министра обороны.

https://ria.ru/20230313/signal-1857432132.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, китай, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей, народно-освободительная армия китая