https://ria.ru/20230313/armii-1857432343.html
Си Цзиньпин отметил роль китайской армии в обеспечении суверенитета страны
Си Цзиньпин отметил роль китайской армии в обеспечении суверенитета страны - РИА Новости, 13.03.2023
Си Цзиньпин отметил роль китайской армии в обеспечении суверенитета страны
Китаю необходимо модернизировать национальную оборону и армию, сделать Народно-освободительную армию (НОАК) надежным защитником государственного суверенитета,... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T05:57
2023-03-13T05:57
2023-03-13T05:58
в мире
китай
си цзиньпин
всекитайское собрание народных представителей
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 13 мар - РИА Новости. Китаю необходимо модернизировать национальную оборону и армию, сделать Народно-освободительную армию (НОАК) надежным защитником государственного суверенитета, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин. По его словам, "безопасность - основа развития, стабильность - условие для процветания". "Необходимо реализовывать комплексную концепцию государственной безопасности, совершенствовать систему государственной безопасности, укреплять способность обеспечивать национальную безопасность, повышать уровень управления общественной безопасностью", - заявил китайский лидер.Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва открылась 5 марта в Доме народных собраний в Пекине и завершается в понедельник. В работе сессии приняли участие около 3 тысяч делегатов со всей страны. За прошедшую неделю они заслушали и одобрили ряд документов, определяющих план развития страны на ближайший год, а также избрали руководство страны, в том числе председателя КНР, новых премьера Госсовета и министра обороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей, народно-освободительная армия китая
В мире, Китай, Си Цзиньпин, Всекитайское собрание народных представителей, Народно-освободительная армия Китая
Си Цзиньпин отметил роль китайской армии в обеспечении суверенитета страны
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости сделать НОАК защитником суверенитета
ПЕКИН, 13 мар - РИА Новости. Китаю необходимо модернизировать национальную оборону и армию, сделать Народно-освободительную армию (НОАК) надежным защитником государственного суверенитета, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин.
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"Необходимо всесторонне содействовать модернизации национальной обороны и армии, сделать Народно-освободительную армию надежной защитой государственного суверенитета, безопасности и интересов развития", - заявил Си Цзиньпин, выступая с речью на заключительном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП
) 14-го созыва.
По его словам, "безопасность - основа развития, стабильность - условие для процветания".
"Необходимо реализовывать комплексную концепцию государственной безопасности, совершенствовать систему государственной безопасности, укреплять способность обеспечивать национальную безопасность, повышать уровень управления общественной безопасностью", - заявил китайский лидер.
Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва открылась 5 марта в Доме народных собраний в Пекине
и завершается в понедельник. В работе сессии приняли участие около 3 тысяч делегатов со всей страны. За прошедшую неделю они заслушали и одобрили ряд документов, определяющих план развития страны на ближайший год, а также избрали руководство страны, в том числе председателя КНР, новых премьера Госсовета и министра обороны.
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