https://ria.ru/20230312/zakonoproekt-1857404593.html

Премьер Грузии назвал отзыв законопроекта об иноагентах разумным решением

Премьер Грузии назвал отзыв законопроекта об иноагентах разумным решением - РИА Новости, 12.03.2023

Премьер Грузии назвал отзыв законопроекта об иноагентах разумным решением

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью заявил, что считает решение властей об отзыве нашумевшего законопроекта об иностранных агентах самым... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T21:40

2023-03-12T21:40

2023-03-12T21:40

в мире

грузия

ираклий гарибашвили

венецианская комиссия

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 12 мар - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью заявил, что считает решение властей об отзыве нашумевшего законопроекта об иностранных агентах самым разумным и правильным для государства решением. "Мы увидели силу государства, нашу твердость и в то же время - разумность руководства. Решение, которое мы приняли в связи с отзывом этого закона, в этой ситуации было самым государственно верным и разумным решением. Этим мы, с одной стороны, показали, что никому не позволим внести дестабилизацию в стране… Мы знали об их планах (оппозиции - ред.) - их планом было внесение хаоса и дестабилизации, они могли также убить несколько молодых людей. Мы сообщили, что этим решением мы заботимся о самом главном и ценном для нашей страны - стабильности, мира и отказа от войны", - заявил премьер в интервью телекомпании "Имеди". По его словам, после принятия грузинской версии законопроекта документ был направлен в Венецианскую комиссию для рассмотрения, которое занимает три-четыре месяца. Премьер отметил, что радикальная оппозиция назвала грузинскую версию законопроекта копией российского, а часть населения просто запуталась. "Вы знаете, как чувствительны все мы, грузины, к таким вопросам на фоне продолжающейся российской оккупации. Было сказано, что якобы принимают российский закон. Это, конечно, вызвало много вопросов. К этому добавились заявления от наших зарубежных партнеров, коллег, послов, которые так же ввели в заблуждение определенную часть общественности",- заявил Гарибашвили. Седьмого марта, после того как парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. В четверг утром власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента. Парламент Грузии в пятницу проголосовал во втором чтении против законопроекта об иноагентах.

https://ria.ru/20230311/sallivan-1857168494.html

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в мире, грузия, ираклий гарибашвили, венецианская комиссия, тбилиси