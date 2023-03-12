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В подконтрольной Киеву части Херсонской области отменили сухой закон - РИА Новости, 12.03.2023
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19:19 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/zakon-1857387193.html
В подконтрольной Киеву части Херсонской области отменили сухой закон
В подконтрольной Киеву части Херсонской области отменили сухой закон - РИА Новости, 12.03.2023
В подконтрольной Киеву части Херсонской области отменили сухой закон
"Сухой закон" отменен на подконтрольной Киеву части Херсонской области, продавать алкоголь можно с 15 марта, сообщил назначенный Киевом глава областной военной... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T19:19
2023-03-12T19:19
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. "Сухой закон" отменен на подконтрольной Киеву части Херсонской области, продавать алкоголь можно с 15 марта, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин. "Совет обороны Херсонской области принял решение на один месяц отменить "сухой закон" и помочь восстановлению экономики региона. С 15 марта разрешается торговля алкогольными напитками на объектах оптовой, розничной торговли и ресторанного хозяйства с 10.00 (11.00 мск) до 15.00 (мск). Продажа алкоголя военным и работникам правоохранительных органов - под запретом", - написал Прокудин в своем телеграм-канале. Херсонская область стала частью России по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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в мире, херсонская область , киев, россия
В мире, Херсонская область , Киев, Россия
В подконтрольной Киеву части Херсонской области отменили сухой закон

В подконтрольной Киеву части Херсонской области сухой закон отменили с 15 марта

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРюмка водки
Рюмка водки - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. "Сухой закон" отменен на подконтрольной Киеву части Херсонской области, продавать алкоголь можно с 15 марта, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин.
"Совет обороны Херсонской области принял решение на один месяц отменить "сухой закон" и помочь восстановлению экономики региона. С 15 марта разрешается торговля алкогольными напитками на объектах оптовой, розничной торговли и ресторанного хозяйства с 10.00 (11.00 мск) до 15.00 (мск). Продажа алкоголя военным и работникам правоохранительных органов - под запретом", - написал Прокудин в своем телеграм-канале.
Херсонская область стала частью России по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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