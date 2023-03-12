https://ria.ru/20230312/vernadskiy-1856962699.html

Биография Владимира Вернадского

Биография Владимира Вернадского - РИА Новости, 12.03.2023

Биография Владимира Вернадского

Ученый-естествоиспытатель, общественный деятель Владимир Иванович Вернадский родился 12 марта (28 февраля по старому стилю) 1863 года в Санкт-Петербурге в семье РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T00:46

2023-03-12T00:46

2023-03-12T00:46

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санкт-петербург

дмитрий менделеев

"временное правительство"

институт геохимии и аналитической химии

крымский федеральный университет

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Ученый-естествоиспытатель, общественный деятель Владимир Иванович Вернадский родился 12 марта (28 февраля по старому стилю) 1863 года в Санкт-Петербурге в семье профессора-экономиста.В 1868 году семья Вернадских переехала в Харьков. В 1873 году Владимир Вернадский поступил в Харьковскую гимназию. В 1876 году Вернадские возвратились в Санкт-Петербург. С третьего класса Вернадский учился в Петербургской классической гимназии.В 1881-1885 годах учился на естественном отделении физико-математического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета. Среди его учителей были создатель периодической системы элементов Дмитрий Менделеев, основоположник почвоведения Василий Докучаев. По окончании учебы Вернадский остался в университете для ведения научной работы, был хранителем минералогического кабинета. В 1888 году Вернадский был командирован в Европу, стажировался в Мюнхене (Германия) у кристаллографа Пауля Грота и в Париже (Франция) у Анри Луи Ле Шателье в Парижской горной школе Фердинанда Фуке в Коллеж де Франс.С 1890 по 1898 год Вернадский в качестве приват-доцента читал лекции в Московском университете. Развивал теорию генезиса минералов, к этому же времени относится открытие каолинового ядра, основного радикала, входящего в большую часть алюмосиликатов. В 1891 году Владимир Вернадский защитил магистерскую диссертацию ("О группе силлиманита и роли глинозема в силикатах").В 1897 году защитил докторскую диссертацию по кристаллографии ("Явления скольжения кристаллического вещества"). Был избран профессором Московского университета. В перерыве между двумя диссертациями ученый много путешествовал. С научными экспедициями он объездил всю Россию, Европу, проводя геологические изыскания. В 1905 году Вернадский был избран помощником ректора Московского университета, в 1906 году – адъюнктом Петербургской Академии наук, в 1908 году – экстраординарным академиком. В 1906 году был заведующим Минералогическим музеем. Жил попеременно в Петербурге и Москве.Вернадский также активно принимал участие в земском движении, в организации Союза освобождения, Академического союза. Он один из учредителей и член ЦК Конституционно-демократической партии. В годы преподавания в Московском университете профессор провел колоссальную работу, изменив существовавшее до того времени представление о минералогии. Ученый отделил минералогию от кристаллографии, связав первую науку с математикой и физикой, а вторую – с химией земной коры и геологией.Постоянным предметом исследования Вернадского была история минералов и химических элементов Земли. До него минералы преимущественно изучались с точки зрения их внешних свойств – формы, цвета, твердости, размера. Очень мало внимания уделялось выяснению причин и условий образования минералов, закономерностям их взаимоотношений друг с другом, их внутренним свойствам и строению. Вернадский развил генетическую минералогию, указал на необходимость изучать не только минералы, но и минералообразующие процессы и выдвинул парагенезис минералов как важный критерий в познании их происхождения. В конце XIX – начале XX века сложилась научная школа Вернадского в области геологии и минералогии.Осознав значение радиоактивных веществ как источника энергии и, возможно, средства создания новых химических элементов, ученый активно принялся за практическую работу по картированию месторождений радиоактивных минералов и сбору образцов. В 1909 году стараниями Вернадского была учреждена Радиевая комиссия. В следующем году в поисках месторождений радиоактивных веществ ученый побывал в Закавказье, Забайкалье, в Фергане, на Урале. В Петербурге была организована первая геохимическая лаборатория, позже при ней было образовано специальное радиологическое отделение во главе с Львом Коловрат-Червинским.В начале 1911 года в знак протеста против полицейского произвола из Московского университета ушли 21 профессор и более 100 преподавателей, включая и Владимира Вернадского. Он переехал в Санкт-Петербург, в марте 1912 года был избран ординарным академиком Петербургской Академии наук. В 1914 году стал директором Геологического и Минералогического музея Академии наук в Петербурге.После Февральской революции 1917 года Вернадский – председатель Ученого комитета Министерства земледелия и товарищ министра народного просвещения во Временном правительстве. После Октябрьской революции 1917 года занимался исключительно научной деятельностью.В мае 1918 года Вернадский уехал на Украину, где начал работу по организации Украинской Академии Наук. 27 ноября 1918 года прошло первое Общее собрание академиков, где единодушно президентом был избран Владимир Вернадский.В конце 1921 года – начале 1922 года Владимир Вернадский создал Радиевый институт. В 1922-1939 годах – директор Радиевого института.В период 1922-1926 годов работал за границей – в Праге и Париже. Читал лекции в Сорбонне, выпустил на французском языке книгу "Геохимия" (на русском языке книга вышла в 1927 под названием "Очерки геохимии"). Работал в лаборатории Марии Склодовской-Кюри. Получив грант от фонда Розенталя, подготовил отчет "Живое вещество в биосфере" и статью "Автотрофность человечеств". Одной из основных причин работы во Франции, является исследование в лабораториях Кюри радиоактивного элемента Паризия.В марте 1926 года Вернадский вернулся в Ленинград (ныне Санкт-Петербург). Ученый выступил с инициативой восстановления Комиссии по истории знаний, вновь стал директором Радиевого института и главой Комиссии по естественным производительным силам (КЕПС). При КЕПСе Вернадским был организован Отдел живого вещества, а затем в 1928 году Биогеохимическая лаборатория (БИОГЕЛ).С 1927 года Вернадский часто выезжал за границу, в Германию, Францию, Нидерланды и другие страны, читая лекции и работая в научных центрах. Росло международное признание Вернадского, его статьи стали появляться во многих европейских научных журналах. Вернадского избрали членом Парижской академии наук по минералогии.В конце 1930-х годов возглавлял Комитет по метеоритам и космической пыли, Комиссию по изотопам, участвовал в работе Международного комитета по геологическому времени. В июне 1940 года ученый инициировал создание Комиссии по урану. В этом же году вышли в свет "Биогеохимические очерки" (работа "Научная мысль как планетное явление" была положена в стол и вышла в свет с купюрами только в 1977 году).После начала Великой Отечественной войны в июле 1941 года началась эвакуация Академии наук. Вернадский с семьей выехал в Казахстан в поселок Боровое Акмолинской области. Здесь в течение двух лет он работал над своим самым большим, обобщающим трудом "Химическое строение биосферы Земли и ее окружения". В 1943 году Вернадский вернулся в Москву, в 1944 году вышло в свет его последнее произведение "Несколько слов о ноосфере". 6 января 1945 года Владимир Вернадский скончался. Был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.Всего Вернадским было опубликовано более 700 научных трудов. В своих исследованиях Вернадский выдвинул крупнейшие, представляющие большое практическое значение научные проблемы: строения силикатов, геохимии редких и рассеянных элементов, поисков радиоактивных минералов, роли организмов в геохимических процессах, определения абсолютного возраста горных пород и многое другое.Идеи Вернадского сыграли выдающуюся роль в становлении современной научной картины мира. В центре его естественнонаучных и философских интересов – разработка целостного учения о биосфере, живом веществе (организующем земную оболочку) и эволюции биосферы в ноосферу, в которой человеческий разум и деятельность, научная мысль становятся определяющим фактором развития, мощной силой, сравнимой по своему воздействию на природу с геологическими процессами. Учение Вернадского о взаимоотношении природы и общества оказало сильное влияние на формирование современного экологического сознания. Владимир Вернадский был награжден орденом Трудового Красного Знамени, являлся лауреатом Сталинской премии 1-й степени (1943 год) за выдающиеся работы по минералогии и геохимии.Именем Вернадского названы гора на острове Парамушир (Курильские острова), подледные горы в Восточной Антарктиде, минералы вернадскит и вернадит.Имя ученого носят Крымский федеральный университет (Симферополь), Государственный геологический музей (Москва), Институт геохимии и аналитической химии РАН (Москва) и другие организации.В сентябре 2005 года в селе Вернадовка Пичаевского района Тамбовской области состоялось торжественное открытие дома-музея великого русского ученого. Экспозиция музея знакомит посетителей с историей родового гнезда Вернадских. 1 февраля 2013 года Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету, посвященную 150-летию со дня рождения Владимира Вернадского, серии "Выдающиеся личности России". 1 июня 2018 года в Анапе (Краснодарский край) неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского торжественно открыл бюст Владимира Вернадского на Аллее Российской Славы во Всероссийском детском центре "Смена". Вернадский был женат на Наталии Старицкой (1862-1943), с которой прожил более 56 лет. В их семье было двое детей: сын Георгий Вернадский (1887-1973), известный исследователь русской истории, дочь Нина Вернадская-Толль (1898-1985), врач-психиатр. Оба скончались в эмиграции, в США.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, санкт-петербург, дмитрий менделеев, "временное правительство", институт геохимии и аналитической химии, крымский федеральный университет, москва