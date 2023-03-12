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Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Макеевку и Донецк
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Макеевку и Донецк - РИА Новости, 12.03.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Макеевку и Донецк
Украинские войска за 3 часа обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку, был выпущен 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T19:24
2023-03-12T19:24
2023-03-12T19:24
специальная военная операция на украине
ясиноватая
макеевка
донецк
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска за 3 часа обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку, был выпущен 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению... 14.05 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Этот же район обстреляли четырьмя снарядами в 14.30. В 15.00 был обстрелян Петровский район города, по нему выпустили четыре снаряда. Отмечается, что Ясиноватую обстреляли в 13.50 шестью снарядами, а Макеевку - в 17.05 тремя снарядами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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ясиноватая, макеевка, донецк, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Макеевка, Донецк, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Макеевку и Донецк
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Ясиноватую, Макеевку и Донецк