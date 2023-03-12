https://ria.ru/20230312/obstrel-1857391253.html
Следователи зафиксировали последствия обстрела Перевальска из HIMARS
Следователи зафиксировали последствия обстрела Перевальска из HIMARS - РИА Новости, 12.03.2023
Следователи зафиксировали последствия обстрела Перевальска из HIMARS
Следователи СК РФ зафиксировали последствия украинского обстрела из РСЗО HIMARS Перевальска в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T19:42
2023-03-12T19:42
2023-03-12T19:42
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
сша
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леонид пасечник
сцкк
следственный комитет россии (ск рф)
bae systems
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ПЕРЕВАЛЬСК (ЛНР), 12 мар - РИА Новости. Следователи СК РФ зафиксировали последствия украинского обстрела из РСЗО HIMARS Перевальска в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили о том, что украинские войска атаковали Перевальск в ЛНР ракетой М30А1 из РСЗО HIMARS. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате обстрела три человека погибли и 15 человек, в том числе дети, получили ранения. Следователи СК РФ прибыли на место обстрела, осмотрели и зафиксировали последствия украинского обстрела. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230312/himars-1857376813.html
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луганская народная республика, сша, россия, леонид пасечник, сцкк, следственный комитет россии (ск рф), bae systems, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, США, Россия, Леонид Пасечник, СЦКК, Следственный комитет России (СК РФ), BAE Systems, Происшествия
Следователи зафиксировали последствия обстрела Перевальска из HIMARS
Следователи СК зафиксировали последствия обстрела из РСЗО HIMARS Перевальска в ЛНР