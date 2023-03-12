https://ria.ru/20230312/obstrel-1857391253.html

Следователи зафиксировали последствия обстрела Перевальска из HIMARS

Следователи зафиксировали последствия обстрела Перевальска из HIMARS - РИА Новости, 12.03.2023

Следователи зафиксировали последствия обстрела Перевальска из HIMARS

Следователи СК РФ зафиксировали последствия украинского обстрела из РСЗО HIMARS Перевальска в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T19:42

2023-03-12T19:42

2023-03-12T19:42

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

сша

россия

леонид пасечник

сцкк

следственный комитет россии (ск рф)

bae systems

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857383016_0:0:3205:1803_1920x0_80_0_0_570287aa9e043da7e8d83cd0130ae4fe.jpg

ПЕРЕВАЛЬСК (ЛНР), 12 мар - РИА Новости. Следователи СК РФ зафиксировали последствия украинского обстрела из РСЗО HIMARS Перевальска в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили о том, что украинские войска атаковали Перевальск в ЛНР ракетой М30А1 из РСЗО HIMARS. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате обстрела три человека погибли и 15 человек, в том числе дети, получили ранения. Следователи СК РФ прибыли на место обстрела, осмотрели и зафиксировали последствия украинского обстрела. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230312/himars-1857376813.html

луганская народная республика

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, сша, россия, леонид пасечник, сцкк, следственный комитет россии (ск рф), bae systems, происшествия