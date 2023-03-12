https://ria.ru/20230312/obstrel-1857280842.html

Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 12.03.2023

Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 60 боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T00:12

2023-03-12T00:12

2023-03-12T00:17

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

горловка

сцкк

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украина

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 60 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 16 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра, ударного БПЛА. На горловском - три обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 60 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Донецк и Старомихайловка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух мирных жителей и ранении одного мужчины. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 34 обстрела.

https://ria.ru/20230311/malchik-1857259010.html

https://ria.ru/20230311/artemovsk-1857239303.html

донецкая народная республика

горловка

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происшествия, донецкая народная республика, горловка, сцкк, россия, украина