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Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 12.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:12 12.03.2023 (обновлено: 00:17 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/obstrel-1857280842.html
Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 12.03.2023
Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 60 боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T00:12
2023-03-12T00:17
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
горловка
сцкк
россия
украина
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 60 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 16 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра, ударного БПЛА. На горловском - три обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 60 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Донецк и Старомихайловка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух мирных жителей и ранении одного мужчины. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 34 обстрела.
https://ria.ru/20230311/malchik-1857259010.html
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происшествия, донецкая народная республика, горловка, сцкк, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Горловка, СЦКК, Россия, Украина
Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 60 боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела ракетами РСЗО со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела ракетами РСЗО со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела ракетами РСЗО со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 60 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 16 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра, ударного БПЛА. На горловском - три обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 60 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
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За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух мирных жителей и ранении одного мужчины.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 34 обстрела.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаГорловкаСЦККРоссияУкраина
 
 
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