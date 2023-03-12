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Иностранца не пустили в Молдавию, заподозрив в принадлежности к "Вагнеру" - РИА Новости, 12.03.2023
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16:50 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/moldaviya-1857364249.html
Иностранца не пустили в Молдавию, заподозрив в принадлежности к "Вагнеру"
Иностранца не пустили в Молдавию, заподозрив в принадлежности к "Вагнеру" - РИА Новости, 12.03.2023
Иностранца не пустили в Молдавию, заподозрив в принадлежности к "Вагнеру"
Пограничная полиция Молдавии сообщает в Телеграм-канале, что не пустила в страну иностранца, которого подозревает в принадлежности к группе "Вагнер". РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T16:50
2023-03-12T16:50
специальная военная операция на украине
в мире
молдавия
чвк "вагнер"
кишинев
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КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии сообщает в Телеграм-канале, что не пустила в страну иностранца, которого подозревает в принадлежности к группе "Вагнер". Ранее президент Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский во время выступления в Европейском совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. Санду отметила, что полученные материалы от украинских партнеров содержат инструкции о правилах въезда в Молдавию для граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории, все государственные органы работают над предотвращением этих угроз и держат ситуацию под контролем. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в ответ на заявление Санду потребовал доказательств. "Принятые меры, основанные на анализе рисков и информации, полученной совместно с национальными органами, в том числе путем обмена информацией с международными партнерами, позволили обнаружить в потоке пассажиров в Международном аэропорту Кишинева гражданина, который был идентифицирован как возможный представитель (группы - ред.)... из Российской Федерации (Вагнер). Указанный гражданин не был допущен к пересечению государственной границы", - сообщается в Telegram-канале Погранполиции. Иностранца отправили обратно в страну, из которой он прибыл в Молдавию, добавили там. Утверждения Кишинева о наличии "плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии" являются необоснованными и бездоказательными, заявили ранее в МИД РФ. Там добавили, что Москва решительно отводит инсинуации о якобы попытке России вмешаться во внутренние дела Молдавии и расшатать ситуацию в этой стране и призывает Кишинев не поддаваться на провокации и руководствоваться интересами граждан. Оппозиция Молдавии обвиняла Санду в попытке узурпировать власть в стране. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что нарастанием риторики о том, что РФ планирует государственный переворот в Молдавии, Кишинев хочет отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики, который вызывает возмущение у граждан страны. В МИД РФ призвали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях.
https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html
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в мире, молдавия, чвк "вагнер", кишинев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Молдавия, ЧВК "Вагнер", Кишинев
Иностранца не пустили в Молдавию, заподозрив в принадлежности к "Вагнеру"

Погранполиция не пустила в Молдавию иностранца, заподозрив в принадлежности к "Вагнеру"

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкШеврон бойца ЧВК "Вагнер"
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Шеврон бойца ЧВК "Вагнер". Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии сообщает в Телеграм-канале, что не пустила в страну иностранца, которого подозревает в принадлежности к группе "Вагнер".
Ранее президент Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский во время выступления в Европейском совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. Санду отметила, что полученные материалы от украинских партнеров содержат инструкции о правилах въезда в Молдавию для граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории, все государственные органы работают над предотвращением этих угроз и держат ситуацию под контролем. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в ответ на заявление Санду потребовал доказательств.
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"Принятые меры, основанные на анализе рисков и информации, полученной совместно с национальными органами, в том числе путем обмена информацией с международными партнерами, позволили обнаружить в потоке пассажиров в Международном аэропорту Кишинева гражданина, который был идентифицирован как возможный представитель (группы - ред.)... из Российской Федерации (Вагнер). Указанный гражданин не был допущен к пересечению государственной границы", - сообщается в Telegram-канале Погранполиции.
Иностранца отправили обратно в страну, из которой он прибыл в Молдавию, добавили там.
Утверждения Кишинева о наличии "плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии" являются необоснованными и бездоказательными, заявили ранее в МИД РФ. Там добавили, что Москва решительно отводит инсинуации о якобы попытке России вмешаться во внутренние дела Молдавии и расшатать ситуацию в этой стране и призывает Кишинев не поддаваться на провокации и руководствоваться интересами граждан. Оппозиция Молдавии обвиняла Санду в попытке узурпировать власть в стране.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что нарастанием риторики о том, что РФ планирует государственный переворот в Молдавии, Кишинев хочет отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики, который вызывает возмущение у граждан страны. В МИД РФ призвали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях.
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