https://ria.ru/20230312/moldaviya-1857364249.html

Иностранца не пустили в Молдавию, заподозрив в принадлежности к "Вагнеру"

Иностранца не пустили в Молдавию, заподозрив в принадлежности к "Вагнеру" - РИА Новости, 12.03.2023

Иностранца не пустили в Молдавию, заподозрив в принадлежности к "Вагнеру"

Пограничная полиция Молдавии сообщает в Телеграм-канале, что не пустила в страну иностранца, которого подозревает в принадлежности к группе "Вагнер". РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T16:50

2023-03-12T16:50

2023-03-12T16:50

специальная военная операция на украине

в мире

молдавия

чвк "вагнер"

кишинев

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КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии сообщает в Телеграм-канале, что не пустила в страну иностранца, которого подозревает в принадлежности к группе "Вагнер". Ранее президент Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский во время выступления в Европейском совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. Санду отметила, что полученные материалы от украинских партнеров содержат инструкции о правилах въезда в Молдавию для граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории, все государственные органы работают над предотвращением этих угроз и держат ситуацию под контролем. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в ответ на заявление Санду потребовал доказательств. "Принятые меры, основанные на анализе рисков и информации, полученной совместно с национальными органами, в том числе путем обмена информацией с международными партнерами, позволили обнаружить в потоке пассажиров в Международном аэропорту Кишинева гражданина, который был идентифицирован как возможный представитель (группы - ред.)... из Российской Федерации (Вагнер). Указанный гражданин не был допущен к пересечению государственной границы", - сообщается в Telegram-канале Погранполиции. Иностранца отправили обратно в страну, из которой он прибыл в Молдавию, добавили там. Утверждения Кишинева о наличии "плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии" являются необоснованными и бездоказательными, заявили ранее в МИД РФ. Там добавили, что Москва решительно отводит инсинуации о якобы попытке России вмешаться во внутренние дела Молдавии и расшатать ситуацию в этой стране и призывает Кишинев не поддаваться на провокации и руководствоваться интересами граждан. Оппозиция Молдавии обвиняла Санду в попытке узурпировать власть в стране. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что нарастанием риторики о том, что РФ планирует государственный переворот в Молдавии, Кишинев хочет отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики, который вызывает возмущение у граждан страны. В МИД РФ призвали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях.

https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html

https://ria.ru/20230306/moldaviya-1855726327.html

молдавия

кишинев

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, чвк "вагнер", кишинев