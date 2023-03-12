https://ria.ru/20230312/gololeditsa-1857281263.html

Москвичей предупредили о гололедице

Москвичей предупредили о гололедице - РИА Новости, 12.03.2023

Москвичей предупредили о гололедице

Ледяной дождь идет в столице, это способствует образованию гололедицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T00:22

2023-03-12T00:22

2023-03-12T00:23

общество

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ледяной дождь идет в столице, это способствует образованию гололедицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "В столице идет ледяной дождь, что способствует образованию гололедицы", - говорится в сообщении. В комплексе городского хозяйства просят пешеходов быть аккуратнее на улице, автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20230311/vilfand-1857167672.html

москва

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, городское хозяйство москвы, москва