https://ria.ru/20230312/gololeditsa-1857281263.html
Москвичей предупредили о гололедице
Москвичей предупредили о гололедице - РИА Новости, 12.03.2023
Москвичей предупредили о гололедице
Ледяной дождь идет в столице, это способствует образованию гололедицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T00:22
2023-03-12T00:22
2023-03-12T00:23
общество
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ледяной дождь идет в столице, это способствует образованию гололедицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "В столице идет ледяной дождь, что способствует образованию гололедицы", - говорится в сообщении. В комплексе городского хозяйства просят пешеходов быть аккуратнее на улице, автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
https://ria.ru/20230311/vilfand-1857167672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
Москвичей предупредили о гололедице
В Москве начался ледяной дождь, ожидается гололедица