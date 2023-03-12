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Москвичей предупредили о гололедице - РИА Новости, 12.03.2023
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00:22 12.03.2023 (обновлено: 00:23 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/gololeditsa-1857281263.html
Москвичей предупредили о гололедице
Москвичей предупредили о гололедице - РИА Новости, 12.03.2023
Москвичей предупредили о гололедице
Ледяной дождь идет в столице, это способствует образованию гололедицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T00:22
2023-03-12T00:23
общество
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ледяной дождь идет в столице, это способствует образованию гололедицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "В столице идет ледяной дождь, что способствует образованию гололедицы", - говорится в сообщении. В комплексе городского хозяйства просят пешеходов быть аккуратнее на улице, автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
Москвичей предупредили о гололедице

В Москве начался ледяной дождь, ожидается гололедица

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкГололедица
Гололедица - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ледяной дождь идет в столице, это способствует образованию гололедицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"В столице идет ледяной дождь, что способствует образованию гололедицы", - говорится в сообщении.
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В комплексе городского хозяйства просят пешеходов быть аккуратнее на улице, автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
 
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