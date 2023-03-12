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Дептранс Москвы предупредил об осложнениях движения на дорогах - РИА Новости, 12.03.2023
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21:28 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/dorogi-1857403074.html
Дептранс Москвы предупредил об осложнениях движения на дорогах
Дептранс Москвы предупредил об осложнениях движения на дорогах - РИА Новости, 12.03.2023
Дептранс Москвы предупредил об осложнениях движения на дорогах
Движение на московских дорогах осложнено из-за буксующих грузовиков на разных участках МКАД, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T21:28
2023-03-12T21:28
москва
департамент транспорта г. москвы
авто
общество
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Движение на московских дорогах осложнено из-за буксующих грузовиков на разных участках МКАД, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "Движение на дорогах города осложнено. На некоторых участках МКАД буксуют грузовики. Коммунальные службы работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении. Ведомство просит автомобилистов отложить поездки. Позднее дептранс сообщил, что наземный транспорт работает в штатном режиме. Уточняется, что в некоторых районах Москвы могут задерживаться автобусы и электробусы из-за ДТП и сложной дорожной обстановки. Кроме того, могут быть оперативно изменены некоторые маршруты.
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москва, департамент транспорта г. москвы, авто, общество
Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Авто, Общество
Дептранс Москвы предупредил об осложнениях движения на дорогах

Дептранс Москвы предупредил об осложнениях на дорогах из-за буксующих на МКАД грузовиков

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Движение на московских дорогах осложнено из-за буксующих грузовиков на разных участках МКАД, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"Движение на дорогах города осложнено. На некоторых участках МКАД буксуют грузовики. Коммунальные службы работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении.
Ведомство просит автомобилистов отложить поездки.
Позднее дептранс сообщил, что наземный транспорт работает в штатном режиме. Уточняется, что в некоторых районах Москвы могут задерживаться автобусы и электробусы из-за ДТП и сложной дорожной обстановки. Кроме того, могут быть оперативно изменены некоторые маршруты.
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