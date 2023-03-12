https://ria.ru/20230312/dorogi-1857403074.html

Дептранс Москвы предупредил об осложнениях движения на дорогах

Дептранс Москвы предупредил об осложнениях движения на дорогах - РИА Новости, 12.03.2023

Дептранс Москвы предупредил об осложнениях движения на дорогах

Движение на московских дорогах осложнено из-за буксующих грузовиков на разных участках МКАД, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T21:28

2023-03-12T21:28

2023-03-12T21:28

москва

департамент транспорта г. москвы

авто

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841760621_0:85:3337:1962_1920x0_80_0_0_3d273290ab74a68d3a71663e84638b28.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Движение на московских дорогах осложнено из-за буксующих грузовиков на разных участках МКАД, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "Движение на дорогах города осложнено. На некоторых участках МКАД буксуют грузовики. Коммунальные службы работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении. Ведомство просит автомобилистов отложить поездки. Позднее дептранс сообщил, что наземный транспорт работает в штатном режиме. Уточняется, что в некоторых районах Москвы могут задерживаться автобусы и электробусы из-за ДТП и сложной дорожной обстановки. Кроме того, могут быть оперативно изменены некоторые маршруты.

https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, департамент транспорта г. москвы, авто, общество