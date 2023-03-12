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Спикер конгресса США назвал проект бюджета Белого дома несерьезным

Спикер конгресса США назвал проект бюджета Белого дома несерьезным - РИА Новости, 12.03.2023

Спикер конгресса США назвал проект бюджета Белого дома несерьезным

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти считает несерьезным проект бюджета страны на 2024 финансовый год, представленный ранее Белым домом. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T20:57

2023-03-12T20:57

2023-03-12T20:57

экономика

сша

америка

калифорния

кевин маккарти

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти считает несерьезным проект бюджета страны на 2024 финансовый год, представленный ранее Белым домом. "Прежде всего, президентский бюджет не серьезный для текущего времени, в котором мы живем. Высокий долг приносит инфляцию. А что делает инфляция, вы видите по этому банку (Silicon Valley Bank - ред). Процентные ставки растут, сказываясь на облигациях и другом", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Маккарти добавил, что сейчас США нужно "настоящее лидерство". "Не надо играть в игры с потолком долга. Президент не демонстрирует лидерства в том, чтобы сеть за стол и решить эту проблему (госдолга) раньше, что делает Америку слабее", - добавил спикер палаты. Ранее Белый дом опубликовал проект бюджета США на 2024 год, который предполагает расходы в размере 6,883 триллиона долларов при доходах на уровне 5,036 триллиона с очередным ростом дефицита. Дефицит бюджета составит 1,846 триллиона долларов против 1,569 триллиона и 1,376 триллиона в 2023 и 2022 годах соответственно. Как сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы штата Калифорния закрыли SVB, который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса. FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.

https://ria.ru/20230312/bank-1857395660.html

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экономика, сша, америка, калифорния, кевин маккарти, конгресс сша