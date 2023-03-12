https://ria.ru/20230312/bankrotstvo-1857380015.html

Минфин США не будет спасать обанкротившийся Silicon Valley Bank

Минфин США не будет спасать обанкротившийся Silicon Valley Bank - РИА Новости, 12.03.2023

Минфин США не будет спасать обанкротившийся Silicon Valley Bank

Американские власти не рассматривают возможность выкупа обанкротившегося Silicon Valley Bank по аналогии с практикой финансового кризиса 2008 года, заявила... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T18:33

2023-03-12T18:33

2023-03-12T20:53

сша

калифорния

джанет йеллен

джо байден

министерство финансов сша

экономика

банкротство silicon valley bank

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ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Американские власти не рассматривают возможность выкупа обанкротившегося Silicon Valley Bank по аналогии с практикой финансового кризиса 2008 года, заявила глава Министерства финансов США Джанет Йеллен в интервью CBS News."Во время финансового кризиса некоторых инвесторов и владельцев крупных системных банков удалось спасти <...> проведенные правительством реформы не предполагают, что мы сделаем это вновь <...> При этом мы беспокоимся о вкладчиках и сосредоточены на том, чтобы попытаться удовлетворить их потребности", — пояснила министр.По ее словам, сейчас задача властей заключается в том, чтобы не допустить цепную реакцию из-за краха калифорнийской компании. "Американская экономика опирается на надежную и крепкую банковскую систему, способную отвечать кредитным потребностям домохозяйств и организаций. Поэтому, когда банк, особенно такой, как Silicon Valley Bank, с депозитами в миллиарды долларов, рушится, это вызывает беспокойство", — подчеркнула она.Накануне Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) сообщила, что регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank — самый крупный банк, рухнувший в США после последнего финансового кризиса. FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.SVB специализировался на работе со стартапами Кремниевой долины. Восьмого марта банк объявил о продаже практически всех имеющихся ценных бумаг и после уплаты налогов получил убыток в размере 1,8 миллиарда долларов.В воскресенье днем американское интернет-издание Axios сообщило, что администрации Джо Байдена грозит кризис банковской системы, если до понедельника она не выработает план по спасению вкладчиков SVB.

https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html

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сша, калифорния, джанет йеллен, джо байден, министерство финансов сша, экономика, банкротство silicon valley bank