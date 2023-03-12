https://ria.ru/20230312/bankrotstvo-1857380015.html
Минфин США не будет спасать обанкротившийся Silicon Valley Bank
Минфин США не будет спасать обанкротившийся Silicon Valley Bank - РИА Новости, 12.03.2023
Минфин США не будет спасать обанкротившийся Silicon Valley Bank
Американские власти не рассматривают возможность выкупа обанкротившегося Silicon Valley Bank по аналогии с практикой финансового кризиса 2008 года, заявила... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T18:33
2023-03-12T18:33
2023-03-12T20:53
сша
калифорния
джанет йеллен
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министерство финансов сша
экономика
банкротство silicon valley bank
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ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Американские власти не рассматривают возможность выкупа обанкротившегося Silicon Valley Bank по аналогии с практикой финансового кризиса 2008 года, заявила глава Министерства финансов США Джанет Йеллен в интервью CBS News."Во время финансового кризиса некоторых инвесторов и владельцев крупных системных банков удалось спасти <...> проведенные правительством реформы не предполагают, что мы сделаем это вновь <...> При этом мы беспокоимся о вкладчиках и сосредоточены на том, чтобы попытаться удовлетворить их потребности", — пояснила министр.По ее словам, сейчас задача властей заключается в том, чтобы не допустить цепную реакцию из-за краха калифорнийской компании. "Американская экономика опирается на надежную и крепкую банковскую систему, способную отвечать кредитным потребностям домохозяйств и организаций. Поэтому, когда банк, особенно такой, как Silicon Valley Bank, с депозитами в миллиарды долларов, рушится, это вызывает беспокойство", — подчеркнула она.Накануне Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) сообщила, что регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank — самый крупный банк, рухнувший в США после последнего финансового кризиса. FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.SVB специализировался на работе со стартапами Кремниевой долины. Восьмого марта банк объявил о продаже практически всех имеющихся ценных бумаг и после уплаты налогов получил убыток в размере 1,8 миллиарда долларов.В воскресенье днем американское интернет-издание Axios сообщило, что администрации Джо Байдена грозит кризис банковской системы, если до понедельника она не выработает план по спасению вкладчиков SVB.
https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html
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сша, калифорния, джанет йеллен, джо байден, министерство финансов сша, экономика, банкротство silicon valley bank
США, Калифорния, Джанет Йеллен, Джо Байден, Министерство финансов США, Экономика, Банкротство Silicon Valley Bank
Минфин США не будет спасать обанкротившийся Silicon Valley Bank
Глава Минфина США Йеллен сообщила об отсутствии планов выкупать обанкротившийся SVB
ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости.
Американские власти не рассматривают возможность выкупа обанкротившегося Silicon Valley Bank по аналогии с практикой финансового кризиса 2008 года, заявила глава Министерства финансов США Джанет Йеллен в интервью CBS News.
"Во время финансового кризиса некоторых инвесторов и владельцев крупных системных банков удалось спасти <...> проведенные правительством реформы не предполагают, что мы сделаем это вновь <...> При этом мы беспокоимся о вкладчиках и сосредоточены на том, чтобы попытаться удовлетворить их потребности", — пояснила министр.
Крах Silicon Valley Bank: американская экономика играет в русскую рулетку
По ее словам, сейчас задача властей заключается в том, чтобы не допустить цепную реакцию из-за краха калифорнийской компании.
"Американская экономика опирается на надежную и крепкую банковскую систему, способную отвечать кредитным потребностям домохозяйств и организаций. Поэтому, когда банк, особенно такой, как Silicon Valley Bank, с депозитами в миллиарды долларов, рушится, это вызывает беспокойство", — подчеркнула она.
Накануне Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) сообщила, что регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank — самый крупный банк, рухнувший в США
после последнего финансового кризиса. FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.
SVB специализировался на работе со стартапами Кремниевой долины. Восьмого марта банк объявил о продаже практически всех имеющихся ценных бумаг и после уплаты налогов получил убыток в размере 1,8 миллиарда долларов.
В воскресенье днем американское интернет-издание Axios сообщило, что администрации Джо Байдена
грозит кризис банковской системы, если до понедельника она не выработает план по спасению вкладчиков SVB.
Банкротство Silicon Valley грозит проблемами другим банкам в США, пишут СМИ