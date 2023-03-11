Захарова прокомментировала идею Зеленского о переименовании России
Захарова раскритиковала инициативу Украины переименовать Россию в Московию
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга . Архивное фото
МОСКВА, 11 марта - РИА Новости. Идея Владимира Зеленского переименовать Россию в "Московию" доказывает, что из Украины пытаются сделать "анти-Россию", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в Московию, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление на сайте офиса Зеленского.
"Бункерный каждый день доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины "анти-России"", - написала она в Telegram-канале.
В феврале петиция о переименовании России на сайте Зеленского набрала необходимые для ее официального рассмотрения 25 тысяч голосов. Она была внесена на сайт в конце ноября прошлого года.
Вице-спикер Госдумы РФ от ЛДПР Борис Чернышов ранее назвал данную петицию "сдвигом по фазе" и заявил, что к подобным инициативам можно относиться только с улыбкой. А депутат от "Единой России" Олег Морозов назвал это проявлением "комплекса политического карлика".