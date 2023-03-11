https://ria.ru/20230311/zakharova-1857199604.html

Захарова прокомментировала идею Зеленского о переименовании России

Захарова прокомментировала идею Зеленского о переименовании России - РИА Новости, 11.03.2023

Захарова прокомментировала идею Зеленского о переименовании России

Идея Владимира Зеленского переименовать Россию в "Московию" доказывает, что из Украины пытаются сделать "анти-Россию", заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T11:01

2023-03-11T11:01

2023-03-11T11:11

мария захарова

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 марта - РИА Новости. Идея Владимира Зеленского переименовать Россию в "Московию" доказывает, что из Украины пытаются сделать "анти-Россию", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в Московию, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление на сайте офиса Зеленского. "Бункерный каждый день доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины "анти-России"", - написала она в Telegram-канале. В феврале петиция о переименовании России на сайте Зеленского набрала необходимые для ее официального рассмотрения 25 тысяч голосов. Она была внесена на сайт в конце ноября прошлого года. Вице-спикер Госдумы РФ от ЛДПР Борис Чернышов ранее назвал данную петицию "сдвигом по фазе" и заявил, что к подобным инициативам можно относиться только с улыбкой. А депутат от "Единой России" Олег Морозов назвал это проявлением "комплекса политического карлика".

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Екатерина Зайцева

мария захарова, владимир зеленский, денис шмыгаль, россия, украина, госдума рф, лдпр, страна.ua, в мире