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Захарова прокомментировала идею Зеленского о переименовании России - РИА Новости, 11.03.2023
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11:01 11.03.2023 (обновлено: 11:11 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/zakharova-1857199604.html
Захарова прокомментировала идею Зеленского о переименовании России
Захарова прокомментировала идею Зеленского о переименовании России - РИА Новости, 11.03.2023
Захарова прокомментировала идею Зеленского о переименовании России
Идея Владимира Зеленского переименовать Россию в "Московию" доказывает, что из Украины пытаются сделать "анти-Россию", заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T11:01
2023-03-11T11:11
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денис шмыгаль
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МОСКВА, 11 марта - РИА Новости. Идея Владимира Зеленского переименовать Россию в "Московию" доказывает, что из Украины пытаются сделать "анти-Россию", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в Московию, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление на сайте офиса Зеленского. "Бункерный каждый день доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины "анти-России"", - написала она в Telegram-канале. В феврале петиция о переименовании России на сайте Зеленского набрала необходимые для ее официального рассмотрения 25 тысяч голосов. Она была внесена на сайт в конце ноября прошлого года. Вице-спикер Госдумы РФ от ЛДПР Борис Чернышов ранее назвал данную петицию "сдвигом по фазе" и заявил, что к подобным инициативам можно относиться только с улыбкой. А депутат от "Единой России" Олег Морозов назвал это проявлением "комплекса политического карлика".
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мария захарова, владимир зеленский, денис шмыгаль, россия, украина, госдума рф, лдпр, страна.ua, в мире
Мария Захарова, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Россия, Украина, Госдума РФ, ЛДПР, Страна.ua, В мире
Захарова прокомментировала идею Зеленского о переименовании России

Захарова раскритиковала инициативу Украины переименовать Россию в Московию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга . Архивное фото
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МОСКВА, 11 марта - РИА Новости. Идея Владимира Зеленского переименовать Россию в "Московию" доказывает, что из Украины пытаются сделать "анти-Россию", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в Московию, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление на сайте офиса Зеленского.
"Бункерный каждый день доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины "анти-России"", - написала она в Telegram-канале.
В феврале петиция о переименовании России на сайте Зеленского набрала необходимые для ее официального рассмотрения 25 тысяч голосов. Она была внесена на сайт в конце ноября прошлого года.
Вице-спикер Госдумы РФ от ЛДПР Борис Чернышов ранее назвал данную петицию "сдвигом по фазе" и заявил, что к подобным инициативам можно относиться только с улыбкой. А депутат от "Единой России" Олег Морозов назвал это проявлением "комплекса политического карлика".
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Мария ЗахароваВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальРоссияУкраинаГосдума РФЛДПРСтрана.uaВ мире
 
 
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