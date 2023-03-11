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Российские военные уничтожили в ДНР две украинские РЛС

Российские военные уничтожили в ДНР две украинские РЛС - РИА Новости, 11.03.2023

Российские военные уничтожили в ДНР две украинские РЛС

Российские военные уничтожили в ДНР две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T14:45

2023-03-11T14:45

2023-03-11T14:51

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "В районах населенных пунктов Константиновка и Приволье Донецкой народной республики уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50", - говорится в сводке военного ведомства.

россия

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф