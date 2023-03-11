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Российские военные уничтожили в ДНР две украинские РЛС
Российские военные уничтожили в ДНР две украинские РЛС - РИА Новости, 11.03.2023
Российские военные уничтожили в ДНР две украинские РЛС
Российские военные уничтожили в ДНР две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T14:45
2023-03-11T14:45
2023-03-11T14:51
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "В районах населенных пунктов Константиновка и Приволье Донецкой народной республики уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
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Российские военные уничтожили в ДНР две украинские РЛС
Минобороны: в ДНР уничтожены две украинские РЛС контрбатарейной борьбы производства США