В Германии рассказали, кто реально мог взорвать "Северные потоки"
Немецкий эксперт Свистек заявил, что подрыв "Северных потоков" организовало государство
© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. "Проукраинская группировка" не могла совершить теракты на "Северных потоках", в организации такого саботажа явно участвовало государство, заявил в эфире ZDF научный сотрудник берлинского фонда "Наука и политика" Йоран Свистек.
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"Все это (средства для диверсии. — Прим. ред.) можно получить, только если вас поддерживает какая-то организация, например государство", — высказался Свистек.
По его мнению, саботаж такого уровня не могла организовать "какая-то там ни с кем не связанная группа", как заявляют западные СМИ. Эксперт отметил, что планирование такого крупного теракта занимает месяцы, а то и годы, и требует особых навыков и умений. Более того, необходимы мощная финансовая поддержка и особые средства, например взрывчатка, которую "нельзя просто так купить на строительном рынке".
Газета New York Times сообщила ранее о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости назвал публикации о "Северных потоках" скоординированным вбросом в СМИ в целях отвлечь внимание.
Ранее Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку ООН создать независимую международную комиссию для расследования диверсии на "Северном потоке". Голосование по ней, как ожидается, пройдет до конца марта.
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