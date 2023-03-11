https://ria.ru/20230311/sabotazh-1857164776.html

В Германии рассказали, кто реально мог взорвать "Северные потоки"

В Германии рассказали, кто реально мог взорвать "Северные потоки" - РИА Новости, 11.03.2023

В Германии рассказали, кто реально мог взорвать "Северные потоки"

"Проукраинская группировка" не могла совершить теракты на "Северных потоках", в организации такого саботажа явно участвовало государство, заявил в эфире ZDF... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T02:00

2023-03-11T02:00

2023-03-11T10:22

германия

россия

европа

генеральная прокуратура рф

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. "Проукраинская группировка" не могла совершить теракты на "Северных потоках", в организации такого саботажа явно участвовало государство, заявил в эфире ZDF научный сотрудник берлинского фонда "Наука и политика" Йоран Свистек.По его мнению, саботаж такого уровня не могла организовать "какая-то там ни с кем не связанная группа", как заявляют западные СМИ. Эксперт отметил, что планирование такого крупного теракта занимает месяцы, а то и годы, и требует особых навыков и умений. Более того, необходимы мощная финансовая поддержка и особые средства, например взрывчатка, которую "нельзя просто так купить на строительном рынке".Газета New York Times сообщила ранее о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости назвал публикации о "Северных потоках" скоординированным вбросом в СМИ в целях отвлечь внимание.Ранее Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку ООН создать независимую международную комиссию для расследования диверсии на "Северном потоке". Голосование по ней, как ожидается, пройдет до конца марта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230311/tanker-1857160488.html

https://ria.ru/20230310/gazoprovody-1857017925.html

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германия, россия, европа, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"