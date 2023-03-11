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В Германии рассказали, кто реально мог взорвать "Северные потоки" - РИА Новости, 11.03.2023
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02:00 11.03.2023 (обновлено: 10:22 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/sabotazh-1857164776.html
В Германии рассказали, кто реально мог взорвать "Северные потоки"
В Германии рассказали, кто реально мог взорвать "Северные потоки" - РИА Новости, 11.03.2023
В Германии рассказали, кто реально мог взорвать "Северные потоки"
"Проукраинская группировка" не могла совершить теракты на "Северных потоках", в организации такого саботажа явно участвовало государство, заявил в эфире ZDF... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T02:00
2023-03-11T10:22
германия
россия
европа
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. "Проукраинская группировка" не могла совершить теракты на "Северных потоках", в организации такого саботажа явно участвовало государство, заявил в эфире ZDF научный сотрудник берлинского фонда "Наука и политика" Йоран Свистек.По его мнению, саботаж такого уровня не могла организовать "какая-то там ни с кем не связанная группа", как заявляют западные СМИ. Эксперт отметил, что планирование такого крупного теракта занимает месяцы, а то и годы, и требует особых навыков и умений. Более того, необходимы мощная финансовая поддержка и особые средства, например взрывчатка, которую "нельзя просто так купить на строительном рынке".Газета New York Times сообщила ранее о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости назвал публикации о "Северных потоках" скоординированным вбросом в СМИ в целях отвлечь внимание.Ранее Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку ООН создать независимую международную комиссию для расследования диверсии на "Северном потоке". Голосование по ней, как ожидается, пройдет до конца марта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230311/tanker-1857160488.html
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германия, россия, европа, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Германия, Россия, Европа, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
В Германии рассказали, кто реально мог взорвать "Северные потоки"

Немецкий эксперт Свистек заявил, что подрыв "Северных потоков" организовало государство

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. "Проукраинская группировка" не могла совершить теракты на "Северных потоках", в организации такого саботажа явно участвовало государство, заявил в эфире ZDF научный сотрудник берлинского фонда "Наука и политика" Йоран Свистек.
«

"Все это (средства для диверсии. — Прим. ред.) можно получить, только если вас поддерживает какая-то организация, например государство", — высказался Свистек.

По его мнению, саботаж такого уровня не могла организовать "какая-то там ни с кем не связанная группа", как заявляют западные СМИ. Эксперт отметил, что планирование такого крупного теракта занимает месяцы, а то и годы, и требует особых навыков и умений. Более того, необходимы мощная финансовая поддержка и особые средства, например взрывчатка, которую "нельзя просто так купить на строительном рынке".
Газета New York Times сообщила ранее о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках".
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
СМИ: у мест взрывов на "Северных потоках" стоял танкер под флагом Греции
00:01
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости назвал публикации о "Северных потоках" скоординированным вбросом в СМИ в целях отвлечь внимание.
Ранее Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку ООН создать независимую международную комиссию для расследования диверсии на "Северном потоке". Голосование по ней, как ожидается, пройдет до конца марта.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
В МИД рассказали, какая страна отвечает за подрыв "Северных потоков"
Вчера, 14:21
 
ГерманияРоссияЕвропаГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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