https://ria.ru/20230311/pozhar-1857235622.html

Пожар в административном здании на северо-востоке Москвы ликвидировали

Пожар в административном здании на северо-востоке Москвы ликвидировали - РИА Новости, 11.03.2023

Пожар в административном здании на северо-востоке Москвы ликвидировали

Пожар в административном девятиэтажном здании на улице Академика Королева в Москве ликвидирован на площади 50 квадратных метров, никто не пострадал, сообщается... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T17:09

2023-03-11T17:09

2023-03-11T17:09

москва

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пожар в административном девятиэтажном здании на улице Академика Королева в Москве ликвидирован на площади 50 квадратных метров, никто не пострадал, сообщается на сайте ГУМЧС по Москве. Ранее сообщалось, что административное девятиэтажное здание горит на улице Академика Королева в Москве. Всего спасено четыре человека с разных этажей. Возгорание произошло на первом этаже, сообщение о пожаре поступило в 15.42. "В 16.45 пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230307/pozhar-1856440691.html

москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)