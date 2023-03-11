https://ria.ru/20230311/pozhar-1857235622.html
Пожар в административном здании на северо-востоке Москвы ликвидировали
Пожар в административном здании на северо-востоке Москвы ликвидировали - РИА Новости, 11.03.2023
Пожар в административном здании на северо-востоке Москвы ликвидировали
Пожар в административном девятиэтажном здании на улице Академика Королева в Москве ликвидирован на площади 50 квадратных метров, никто не пострадал, сообщается... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T17:09
2023-03-11T17:09
2023-03-11T17:09
москва
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пожар в административном девятиэтажном здании на улице Академика Королева в Москве ликвидирован на площади 50 квадратных метров, никто не пострадал, сообщается на сайте ГУМЧС по Москве. Ранее сообщалось, что административное девятиэтажное здание горит на улице Академика Королева в Москве. Всего спасено четыре человека с разных этажей. Возгорание произошло на первом этаже, сообщение о пожаре поступило в 15.42. "В 16.45 пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230307/pozhar-1856440691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в административном здании на северо-востоке Москвы ликвидировали
Пожар в здании на улице Академика Королева в Москве потушили, никто не пострадал