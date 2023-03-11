https://ria.ru/20230311/pozhar-1857235189.html

Спасатели локализовали пожар в здании на северо-востоке Москвы

Спасатели локализовали пожар в здании на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 11.03.2023

Спасатели локализовали пожар в здании на северо-востоке Москвы

Спасатели локализовали пожар и сбили открытое горение площадью 50 квадратных метров в административном девятиэтажном здании на улице Академика Королева в... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T17:05

2023-03-11T17:05

2023-03-11T17:05

россия

москва

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар и сбили открытое горение площадью 50 квадратных метров в административном девятиэтажном здании на улице Академика Королева в Москве, сообщается в телеграм-канале МЧС России. Ранее сообщалось, что административное девятиэтажное здание горит на улице Академика Королева в Москве. Всего спасено четыре человека с разных этажей. "В 16.29 пожар локализован, открытое горение сбито. Площадь пожара 50 квадратных метров", - говорится в сообщении. Как уточняется, сведений о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20230307/pozhar-1856488469.html

россия

москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)