https://ria.ru/20230311/pozhar-1857235189.html
Спасатели локализовали пожар в здании на северо-востоке Москвы
Спасатели локализовали пожар в здании на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 11.03.2023
Спасатели локализовали пожар в здании на северо-востоке Москвы
Спасатели локализовали пожар и сбили открытое горение площадью 50 квадратных метров в административном девятиэтажном здании на улице Академика Королева в... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T17:05
2023-03-11T17:05
2023-03-11T17:05
россия
москва
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар и сбили открытое горение площадью 50 квадратных метров в административном девятиэтажном здании на улице Академика Королева в Москве, сообщается в телеграм-канале МЧС России. Ранее сообщалось, что административное девятиэтажное здание горит на улице Академика Королева в Москве. Всего спасено четыре человека с разных этажей. "В 16.29 пожар локализован, открытое горение сбито. Площадь пожара 50 квадратных метров", - говорится в сообщении. Как уточняется, сведений о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20230307/pozhar-1856488469.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Москва, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели локализовали пожар в здании на северо-востоке Москвы
В Москве локализовали пожар в административном здании на улице Академика Королева