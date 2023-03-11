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В Подмосковье загорелся цех по производству пластика - РИА Новости, 11.03.2023
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02:14 11.03.2023 (обновлено: 02:38 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/pozhar-1857166029.html
В Подмосковье загорелся цех по производству пластика
В Подмосковье загорелся цех по производству пластика - РИА Новости, 11.03.2023
В Подмосковье загорелся цех по производству пластика
Цех по производству пластика горит в Подмосковье, предварительно, на площади 5000 квадратных метров, обрушилась кровля, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T02:14
2023-03-11T02:38
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Цех по производству пластика горит в Подмосковье, предварительно, на площади 5000 квадратных метров, обрушилась кровля, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Уточняется, что произошло обрушение кровли. Информация о пострадавших не поступала.Кроме того, к тушению пожара привлекается 60 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 человек и 9 единиц техники."Произошло обрушение кровли на площади 3500 квадратных метров. Здание отдельностоящее, угрозы строениям нет", - добавил собеседник агентства.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье загорелся цех по производству пластика

В Подмосковье загорелся цех по производству пластика, обрушилась кровля

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Цех по производству пластика горит в Подмосковье, предварительно, на площади 5000 квадратных метров, обрушилась кровля, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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"Поступило сообщение о возгорании в Рузском городском округе Московской области в цехе по производству пластика по адресу: поселок Колюбакино, улица Майора Алексеева, дом 29, строение 101. Предварительно, площадь пожара на данный момент - 5000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Уточняется, что произошло обрушение кровли. Информация о пострадавших не поступала.
Кроме того, к тушению пожара привлекается 60 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 человек и 9 единиц техники.
"Произошло обрушение кровли на площади 3500 квадратных метров. Здание отдельностоящее, угрозы строениям нет", - добавил собеседник агентства.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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