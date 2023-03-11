https://ria.ru/20230311/pozhar-1857166029.html

В Подмосковье загорелся цех по производству пластика

В Подмосковье загорелся цех по производству пластика - РИА Новости, 11.03.2023

В Подмосковье загорелся цех по производству пластика

Цех по производству пластика горит в Подмосковье, предварительно, на площади 5000 квадратных метров, обрушилась кровля, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T02:14

2023-03-11T02:14

2023-03-11T02:38

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Цех по производству пластика горит в Подмосковье, предварительно, на площади 5000 квадратных метров, обрушилась кровля, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Уточняется, что произошло обрушение кровли. Информация о пострадавших не поступала.Кроме того, к тушению пожара привлекается 60 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 человек и 9 единиц техники."Произошло обрушение кровли на площади 3500 квадратных метров. Здание отдельностоящее, угрозы строениям нет", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230309/chelyabinsk-1856660479.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)