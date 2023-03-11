https://ria.ru/20230311/nastuplenie-1857224745.html
Сальдо опроверг слухи о подготовке наступления ВСУ на левый берег Днепра
Сальдо опроверг слухи о подготовке наступления ВСУ на левый берег Днепра - РИА Новости, 11.03.2023
Сальдо опроверг слухи о подготовке наступления ВСУ на левый берег Днепра
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал дезинформацией сообщения о подготовке украинского контрнаступления на левый берег Днепра в Херсонской РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T15:46
2023-03-11T15:46
2023-03-11T15:46
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
владимир сальдо
артемовск
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал дезинформацией сообщения о подготовке украинского контрнаступления на левый берег Днепра в Херсонской области. "По поводу этого предполагаемого наступления противника на левый берег Днепра. Распространяют о нем слухи вражеские пропагандисты, так называемые "ципсошники". На данный момент у врага мало боеспособных сил на правом берегу, все свободные резервы он бросает на убой под Артемовск… Никакой конкретной подготовки наступления нет, а слухи они распространяют как дезинформацию, чтобы посеять панику среди населения, а также напрасно пытаясь обмануть наших военных", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. Перемещение хоть каких-либо значительных отрядов или техники противника на правом берегу Днепра находятся в поле зрения воздушной, технической и других видов российской разведки, отметил он.
https://ria.ru/20230311/kherson-1857194757.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон, Владимир Сальдо, Артемовск, Безопасность
Сальдо опроверг слухи о подготовке наступления ВСУ на левый берег Днепра
Врио главы Херсонской области Сальдо опроверг слухи о подготовке наступления ВСУ