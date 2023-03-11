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Сальдо опроверг слухи о подготовке наступления ВСУ на левый берег Днепра - РИА Новости, 11.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:46 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/nastuplenie-1857224745.html
Сальдо опроверг слухи о подготовке наступления ВСУ на левый берег Днепра
Сальдо опроверг слухи о подготовке наступления ВСУ на левый берег Днепра - РИА Новости, 11.03.2023
Сальдо опроверг слухи о подготовке наступления ВСУ на левый берег Днепра
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал дезинформацией сообщения о подготовке украинского контрнаступления на левый берег Днепра в Херсонской РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T15:46
2023-03-11T15:46
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
владимир сальдо
артемовск
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал дезинформацией сообщения о подготовке украинского контрнаступления на левый берег Днепра в Херсонской области. "По поводу этого предполагаемого наступления противника на левый берег Днепра. Распространяют о нем слухи вражеские пропагандисты, так называемые "ципсошники". На данный момент у врага мало боеспособных сил на правом берегу, все свободные резервы он бросает на убой под Артемовск… Никакой конкретной подготовки наступления нет, а слухи они распространяют как дезинформацию, чтобы посеять панику среди населения, а также напрасно пытаясь обмануть наших военных", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. Перемещение хоть каких-либо значительных отрядов или техники противника на правом берегу Днепра находятся в поле зрения воздушной, технической и других видов российской разведки, отметил он.
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херсонская область
херсон
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херсонская область , херсон, владимир сальдо, артемовск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон, Владимир Сальдо, Артемовск, Безопасность
Сальдо опроверг слухи о подготовке наступления ВСУ на левый берег Днепра

Врио главы Херсонской области Сальдо опроверг слухи о подготовке наступления ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГлава администрации Херсонской области Владимир Сальдо
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал дезинформацией сообщения о подготовке украинского контрнаступления на левый берег Днепра в Херсонской области.
"По поводу этого предполагаемого наступления противника на левый берег Днепра. Распространяют о нем слухи вражеские пропагандисты, так называемые "ципсошники". На данный момент у врага мало боеспособных сил на правом берегу, все свободные резервы он бросает на убой под Артемовск… Никакой конкретной подготовки наступления нет, а слухи они распространяют как дезинформацию, чтобы посеять панику среди населения, а также напрасно пытаясь обмануть наших военных", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.
Перемещение хоть каких-либо значительных отрядов или техники противника на правом берегу Днепра находятся в поле зрения воздушной, технической и других видов российской разведки, отметил он.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьХерсонВладимир СальдоАртемовскБезопасность
 
 
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