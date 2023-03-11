https://ria.ru/20230311/nastuplenie-1857224745.html

Сальдо опроверг слухи о подготовке наступления ВСУ на левый берег Днепра

Сальдо опроверг слухи о подготовке наступления ВСУ на левый берег Днепра - РИА Новости, 11.03.2023

Сальдо опроверг слухи о подготовке наступления ВСУ на левый берег Днепра

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал дезинформацией сообщения о подготовке украинского контрнаступления на левый берег Днепра в Херсонской РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T15:46

2023-03-11T15:46

2023-03-11T15:46

специальная военная операция на украине

херсонская область

херсон

владимир сальдо

артемовск

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал дезинформацией сообщения о подготовке украинского контрнаступления на левый берег Днепра в Херсонской области. "По поводу этого предполагаемого наступления противника на левый берег Днепра. Распространяют о нем слухи вражеские пропагандисты, так называемые "ципсошники". На данный момент у врага мало боеспособных сил на правом берегу, все свободные резервы он бросает на убой под Артемовск… Никакой конкретной подготовки наступления нет, а слухи они распространяют как дезинформацию, чтобы посеять панику среди населения, а также напрасно пытаясь обмануть наших военных", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. Перемещение хоть каких-либо значительных отрядов или техники противника на правом берегу Днепра находятся в поле зрения воздушной, технической и других видов российской разведки, отметил он.

https://ria.ru/20230311/kherson-1857194757.html

херсонская область

херсон

артемовск

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Екатерина Зайцева

херсонская область , херсон, владимир сальдо, артемовск, безопасность