Рейтинг@Mail.ru
Делегация Минпромторга изучила потенциал промышленных предприятий Мордовии - РИА Новости, 11.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/mordoviya-1857236080.html
Делегация Минпромторга изучила потенциал промышленных предприятий Мордовии
Делегация Минпромторга изучила потенциал промышленных предприятий Мордовии - РИА Новости, 11.03.2023
Делегация Минпромторга изучила потенциал промышленных предприятий Мордовии
Делегация Минпромторга России во главе с первым заместителем министра Василием Осьмаковым посетила ряд промышленных предприятий Мордовии и высоко оценила их... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T17:12
2023-03-11T17:12
саранск
василий осьмаков
артем здунов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
фонд развития промышленности
промомед
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151871/60/1518716018_0:262:4709:2910_1920x0_80_0_0_335f62ec8406723f197d682721e56941.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар — РИА Новости. Делегация Минпромторга России во главе с первым заместителем министра Василием Осьмаковым посетила ряд промышленных предприятий Мордовии и высоко оценила их потенциал, сообщает пресс-служба главы республики. Делегация Минпромторга РФ посетила производственную площадку ГК "Промомед" – АО "Биохимик", расположенную в Саранске, и осмотрела новые и строящиеся участки, в том числе по производству фармацевтических субстанций, который планируется к открытию весной 2023 года, а также современное производство твёрдых таблеточных форм с возможностью вакуумной передачи, введенное в эксплуатацию в декабре 2022 года. Также гости побывали на вагоностроительной площадке РМ Рейл, где осмотрели уникальные вагоны из алюминиевых сплавов на инновационной тележке и контейнеры-цистерны для перевозки и хранения сжиженного природного газа. На заводе "Электровыпрямитель" обсудили перспективы дальнейших поставок и создание полного цикла производства компонентной базы для нужд российской промышленности. В Технопарке Мордовии была организована большая выставка промышленных предприятий республики. Глава Мордовии Артём Здунов познакомил представителей Минпромторга с продукцией, которую выпускают в регионе, в том числе для нужд спецоперации. Подводя итоги знакомства с республиканскими предприятиями, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ высоко оценил промышленный потенциал Мордовии. "В нашей программе было шесть пунктов — от фармацевтики до вагоностроения. Получился очень хороший срез промышленности в целом. Затронули много системных вопросов, связанных с импортозамещением, финансированием новых инвестиционных проектов. У Мордовии высокий промышленный потенциал. Республика активно включилась в решение задач по обеспечению технологического суверенитета страны. Мы продолжим поддерживать начинания мордовских предприятий", - приводятся в сообщении слова Осьмакова. Глава Мордовии поблагодарил Минпромторг за тесное взаимодействие с регионом, отметив, что предприятия республики активно пользуются мерами поддержки - в 2022 году федеральный Фонд развития промышленности выдал производственникам региона льготных займов на 2,9 миллиарда рублей. При поддержке Минпромторга в рамках программы социально-экономического развития Мордовии на докапитализацию регионального Фонда развития промышленности в прошлом году из федерального бюджета было привлечено 427 миллионов рублей. "Это конкретные проекты, конкретные рабочие места. Ряд наших предприятий занялись модернизацией своего производства… Сейчас одна из основных задач — продолжить привлекать средства, особенно по экспортным контрактам. Два года назад мы говорили, что промышленность в Мордовии вроде работает, а денег в бюджете нет. Сейчас ситуация выправляется — мы видим по налоговым поступлениям, что промышленность зарабатывает для республики. Мы предоставляем льготы, субсидии — и это всё сторицей возвращается", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Отмечается, что объем инвестиций в промышленность региона в 2022 году составил 9,6 миллиарда рублей - это 140% к уровню 2021 года. В 2023 году планируется инвестировать в промышленность 12 миллиардов рублей. "При поддержке Минпромторга России удалось почти в 5 раз увеличить количество республиканских предприятий, включенных в реестр оборонно-промышленного комплекса. Объём производства в рамках исполнения гособоронзаказа увеличился в полтора раза. Промышленность региона оперативно отреагировала на изменения, связанные с введением западных санкций, и переориентировалась на внутренний рынок. Много товарных позиций предложено в рамках импортозамещения. Все эти направления, как подчеркнул глава региона, необходимо развивать и дальше", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230301/mordoviya-1855228871.html
https://ria.ru/20230221/zhile-1853464432.html
саранск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151871/60/1518716018_240:0:4467:3170_1920x0_80_0_0_b156eb3ba6b37e0b5c6d7e82c076ae70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саранск, василий осьмаков, артем здунов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности, промомед
Саранск, Василий Осьмаков, Артем Здунов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Фонд развития промышленности, Промомед
Делегация Минпромторга изучила потенциал промышленных предприятий Мордовии

Делегация Минпромторга России изучила потенциал промышленных предприятий Мордовии

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Саранск
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Саранск. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар — РИА Новости. Делегация Минпромторга России во главе с первым заместителем министра Василием Осьмаковым посетила ряд промышленных предприятий Мордовии и высоко оценила их потенциал, сообщает пресс-служба главы республики.
Делегация Минпромторга РФ посетила производственную площадку ГК "Промомед" – АО "Биохимик", расположенную в Саранске, и осмотрела новые и строящиеся участки, в том числе по производству фармацевтических субстанций, который планируется к открытию весной 2023 года, а также современное производство твёрдых таблеточных форм с возможностью вакуумной передачи, введенное в эксплуатацию в декабре 2022 года.
Саранск - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Мордовия подписала соглашение о сотрудничестве с "Роскосмосом"
1 марта, 21:21
Также гости побывали на вагоностроительной площадке РМ Рейл, где осмотрели уникальные вагоны из алюминиевых сплавов на инновационной тележке и контейнеры-цистерны для перевозки и хранения сжиженного природного газа. На заводе "Электровыпрямитель" обсудили перспективы дальнейших поставок и создание полного цикла производства компонентной базы для нужд российской промышленности. В Технопарке Мордовии была организована большая выставка промышленных предприятий республики. Глава Мордовии Артём Здунов познакомил представителей Минпромторга с продукцией, которую выпускают в регионе, в том числе для нужд спецоперации.
Подводя итоги знакомства с республиканскими предприятиями, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ высоко оценил промышленный потенциал Мордовии. "В нашей программе было шесть пунктов — от фармацевтики до вагоностроения. Получился очень хороший срез промышленности в целом. Затронули много системных вопросов, связанных с импортозамещением, финансированием новых инвестиционных проектов. У Мордовии высокий промышленный потенциал. Республика активно включилась в решение задач по обеспечению технологического суверенитета страны. Мы продолжим поддерживать начинания мордовских предприятий", - приводятся в сообщении слова Осьмакова.
Глава Мордовии поблагодарил Минпромторг за тесное взаимодействие с регионом, отметив, что предприятия республики активно пользуются мерами поддержки - в 2022 году федеральный Фонд развития промышленности выдал производственникам региона льготных займов на 2,9 миллиарда рублей. При поддержке Минпромторга в рамках программы социально-экономического развития Мордовии на докапитализацию регионального Фонда развития промышленности в прошлом году из федерального бюджета было привлечено 427 миллионов рублей.
"Это конкретные проекты, конкретные рабочие места. Ряд наших предприятий занялись модернизацией своего производства… Сейчас одна из основных задач — продолжить привлекать средства, особенно по экспортным контрактам. Два года назад мы говорили, что промышленность в Мордовии вроде работает, а денег в бюджете нет. Сейчас ситуация выправляется — мы видим по налоговым поступлениям, что промышленность зарабатывает для республики. Мы предоставляем льготы, субсидии — и это всё сторицей возвращается", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Отмечается, что объем инвестиций в промышленность региона в 2022 году составил 9,6 миллиарда рублей - это 140% к уровню 2021 года. В 2023 году планируется инвестировать в промышленность 12 миллиардов рублей. "При поддержке Минпромторга России удалось почти в 5 раз увеличить количество республиканских предприятий, включенных в реестр оборонно-промышленного комплекса. Объём производства в рамках исполнения гособоронзаказа увеличился в полтора раза. Промышленность региона оперативно отреагировала на изменения, связанные с введением западных санкций, и переориентировалась на внутренний рынок. Много товарных позиций предложено в рамках импортозамещения. Все эти направления, как подчеркнул глава региона, необходимо развивать и дальше", - говорится в сообщении.
Связка ключей от квартир многоэтажного жилого дома - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Более 342 тысяч квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Мордовии
21 февраля, 15:29
 
СаранскВасилий ОсьмаковАртем ЗдуновМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Фонд развития промышленностиПромомед
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала