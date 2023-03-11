https://ria.ru/20230311/mordoviya-1857236080.html

Делегация Минпромторга изучила потенциал промышленных предприятий Мордовии

Делегация Минпромторга изучила потенциал промышленных предприятий Мордовии - РИА Новости, 11.03.2023

Делегация Минпромторга изучила потенциал промышленных предприятий Мордовии

Делегация Минпромторга России во главе с первым заместителем министра Василием Осьмаковым посетила ряд промышленных предприятий Мордовии и высоко оценила их... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T17:12

2023-03-11T17:12

2023-03-11T17:12

саранск

василий осьмаков

артем здунов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

фонд развития промышленности

промомед

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар — РИА Новости. Делегация Минпромторга России во главе с первым заместителем министра Василием Осьмаковым посетила ряд промышленных предприятий Мордовии и высоко оценила их потенциал, сообщает пресс-служба главы республики. Делегация Минпромторга РФ посетила производственную площадку ГК "Промомед" – АО "Биохимик", расположенную в Саранске, и осмотрела новые и строящиеся участки, в том числе по производству фармацевтических субстанций, который планируется к открытию весной 2023 года, а также современное производство твёрдых таблеточных форм с возможностью вакуумной передачи, введенное в эксплуатацию в декабре 2022 года. Также гости побывали на вагоностроительной площадке РМ Рейл, где осмотрели уникальные вагоны из алюминиевых сплавов на инновационной тележке и контейнеры-цистерны для перевозки и хранения сжиженного природного газа. На заводе "Электровыпрямитель" обсудили перспективы дальнейших поставок и создание полного цикла производства компонентной базы для нужд российской промышленности. В Технопарке Мордовии была организована большая выставка промышленных предприятий республики. Глава Мордовии Артём Здунов познакомил представителей Минпромторга с продукцией, которую выпускают в регионе, в том числе для нужд спецоперации. Подводя итоги знакомства с республиканскими предприятиями, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ высоко оценил промышленный потенциал Мордовии. "В нашей программе было шесть пунктов — от фармацевтики до вагоностроения. Получился очень хороший срез промышленности в целом. Затронули много системных вопросов, связанных с импортозамещением, финансированием новых инвестиционных проектов. У Мордовии высокий промышленный потенциал. Республика активно включилась в решение задач по обеспечению технологического суверенитета страны. Мы продолжим поддерживать начинания мордовских предприятий", - приводятся в сообщении слова Осьмакова. Глава Мордовии поблагодарил Минпромторг за тесное взаимодействие с регионом, отметив, что предприятия республики активно пользуются мерами поддержки - в 2022 году федеральный Фонд развития промышленности выдал производственникам региона льготных займов на 2,9 миллиарда рублей. При поддержке Минпромторга в рамках программы социально-экономического развития Мордовии на докапитализацию регионального Фонда развития промышленности в прошлом году из федерального бюджета было привлечено 427 миллионов рублей. "Это конкретные проекты, конкретные рабочие места. Ряд наших предприятий занялись модернизацией своего производства… Сейчас одна из основных задач — продолжить привлекать средства, особенно по экспортным контрактам. Два года назад мы говорили, что промышленность в Мордовии вроде работает, а денег в бюджете нет. Сейчас ситуация выправляется — мы видим по налоговым поступлениям, что промышленность зарабатывает для республики. Мы предоставляем льготы, субсидии — и это всё сторицей возвращается", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Отмечается, что объем инвестиций в промышленность региона в 2022 году составил 9,6 миллиарда рублей - это 140% к уровню 2021 года. В 2023 году планируется инвестировать в промышленность 12 миллиардов рублей. "При поддержке Минпромторга России удалось почти в 5 раз увеличить количество республиканских предприятий, включенных в реестр оборонно-промышленного комплекса. Объём производства в рамках исполнения гособоронзаказа увеличился в полтора раза. Промышленность региона оперативно отреагировала на изменения, связанные с введением западных санкций, и переориентировалась на внутренний рынок. Много товарных позиций предложено в рамках импортозамещения. Все эти направления, как подчеркнул глава региона, необходимо развивать и дальше", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230301/mordoviya-1855228871.html

https://ria.ru/20230221/zhile-1853464432.html

саранск

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саранск, василий осьмаков, артем здунов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности, промомед