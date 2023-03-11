https://ria.ru/20230311/moldaviya-1857236856.html

Молдавия выйдет из кризиса раньше остальных стран Европы, заявили в МВФ

Молдавия выйдет из кризиса раньше остальных стран Европы, заявили в МВФ - РИА Новости, 11.03.2023

Молдавия выйдет из кризиса раньше остальных стран Европы, заявили в МВФ

Молдавия преодолеет экономический кризис быстрее остальных европейских стран, поскольку раньше других столкнулась с ростом темпов инфляции, заявил директор... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T17:18

2023-03-11T17:18

2023-03-11T17:46

экономика

молдавия

европа

мвф

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КИШИНЕВ, 11 мар — РИА Новости. Молдавия преодолеет экономический кризис быстрее остальных европейских стран, поскольку раньше других столкнулась с ростом темпов инфляции, заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер в эфире телеканала RliveTV."Мы наблюдаем существенное снижение темпов экономического роста в Европе. Мы также видим, что Молдавия выйдет из кризиса в следующем году, возможно, немного раньше, чем остальная Европа, потому что пострадала от инфляции раньше", — сказал он.Как отметил Каммер, Национальный банк Молдавии предпринял сдерживающие рост инфляции меры раньше, чем центральные банки в других странах Европы. Благодаря этому базовая инфляция в республике сейчас снижается, добавил он.В феврале Нацбанк Молдавии уменьшил базисную ставку на три процентных пункта — до 17 процентов годовых. По словам главы учреждения, пик инфляции страна преодолела осенью, в октябре был достигнут рекордный за 20 лет уровень годовой инфляции в 34 процента.

https://ria.ru/20230304/yazyk-1855770166.html

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европа

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, молдавия, европа, мвф