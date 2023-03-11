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Молдавия выйдет из кризиса раньше остальных стран Европы, заявили в МВФ - РИА Новости, 11.03.2023
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17:18 11.03.2023 (обновлено: 17:46 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/moldaviya-1857236856.html
Молдавия выйдет из кризиса раньше остальных стран Европы, заявили в МВФ
Молдавия выйдет из кризиса раньше остальных стран Европы, заявили в МВФ - РИА Новости, 11.03.2023
Молдавия выйдет из кризиса раньше остальных стран Европы, заявили в МВФ
Молдавия преодолеет экономический кризис быстрее остальных европейских стран, поскольку раньше других столкнулась с ростом темпов инфляции, заявил директор... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T17:18
2023-03-11T17:46
экономика
молдавия
европа
мвф
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КИШИНЕВ, 11 мар — РИА Новости. Молдавия преодолеет экономический кризис быстрее остальных европейских стран, поскольку раньше других столкнулась с ростом темпов инфляции, заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер в эфире телеканала RliveTV."Мы наблюдаем существенное снижение темпов экономического роста в Европе. Мы также видим, что Молдавия выйдет из кризиса в следующем году, возможно, немного раньше, чем остальная Европа, потому что пострадала от инфляции раньше", — сказал он.Как отметил Каммер, Национальный банк Молдавии предпринял сдерживающие рост инфляции меры раньше, чем центральные банки в других странах Европы. Благодаря этому базовая инфляция в республике сейчас снижается, добавил он.В феврале Нацбанк Молдавии уменьшил базисную ставку на три процентных пункта — до 17 процентов годовых. По словам главы учреждения, пик инфляции страна преодолела осенью, в октябре был достигнут рекордный за 20 лет уровень годовой инфляции в 34 процента.
https://ria.ru/20230304/yazyk-1855770166.html
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экономика, молдавия, европа, мвф
Экономика, Молдавия, Европа, МВФ
Молдавия выйдет из кризиса раньше остальных стран Европы, заявили в МВФ

МФВ: Молдавия выйдет из экономического кризиса раньше остальных стран Европы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 мар — РИА Новости. Молдавия преодолеет экономический кризис быстрее остальных европейских стран, поскольку раньше других столкнулась с ростом темпов инфляции, заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер в эфире телеканала RliveTV.
"Мы наблюдаем существенное снижение темпов экономического роста в Европе. Мы также видим, что Молдавия выйдет из кризиса в следующем году, возможно, немного раньше, чем остальная Европа, потому что пострадала от инфляции раньше", — сказал он.
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Как отметил Каммер, Национальный банк Молдавии предпринял сдерживающие рост инфляции меры раньше, чем центральные банки в других странах Европы. Благодаря этому базовая инфляция в республике сейчас снижается, добавил он.
В феврале Нацбанк Молдавии уменьшил базисную ставку на три процентных пункта — до 17 процентов годовых. По словам главы учреждения, пик инфляции страна преодолела осенью, в октябре был достигнут рекордный за 20 лет уровень годовой инфляции в 34 процента.
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