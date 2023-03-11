https://ria.ru/20230311/koronavirus-1857200636.html
В Москве за сутки госпитализировали 147 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 147 человек с COVID-19 - РИА Новости, 11.03.2023
В Москве за сутки госпитализировали 147 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 2214 случаев COVID-19, 7 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T11:11
2023-03-11T11:11
2023-03-11T11:11
москва
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 2214 случаев COVID-19, 7 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 2214, госпитализированы 147 человек, выздоровел 2121 человек, 7 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 1327 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 442 789 случаев коронавируса, выздоровели 3 245 914 человек, умерли 48 322 человека.
https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, распространение коронавируса, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Москва, Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 147 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 2214 новых случаев COVID-19, умерли семь человек