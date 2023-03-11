https://ria.ru/20230311/koronavirus-1857200270.html

В России за сутки госпитализировали 1594 пациента с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1594 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 11.03.2023

В России за сутки госпитализировали 1594 пациента с COVID-19

За сутки в России выявлен 12 241 новый случай COVID-19, скончались 42 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T11:07

2023-03-11T11:07

2023-03-11T11:07

россия

общество

здоровье - общество

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_7801f4b5c31f66bc9b0c129ac7d9006d.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. За сутки в России выявлен 12 241 новый случай COVID-19, скончались 42 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "Выявлен 12 241 новый случай COVID-19. Умерли за сутки 42 человека", - говорится в сообщении.В России за сутки госпитализированы 1594 пациента с COVID-19, на 3% меньше, чем накануне, выздоровел 14 481 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 11 марта 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1594 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 3% ... Выздоровели за сутки 14 481 человек, или на 1,2% меньше в сравнении с 10 марта 2023 года", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 38 субъектах РФ, снижение - в 36 регионах, ситуация не изменилась в 11 регионах страны.

https://ria.ru/20230307/vaktsina-1856444863.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, распространение коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии