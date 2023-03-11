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В России за сутки госпитализировали 1594 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 11.03.2023
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11:07 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/koronavirus-1857200270.html
В России за сутки госпитализировали 1594 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1594 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 11.03.2023
В России за сутки госпитализировали 1594 пациента с COVID-19
За сутки в России выявлен 12 241 новый случай COVID-19, скончались 42 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T11:07
2023-03-11T11:07
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. За сутки в России выявлен 12 241 новый случай COVID-19, скончались 42 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "Выявлен 12 241 новый случай COVID-19. Умерли за сутки 42 человека", - говорится в сообщении.В России за сутки госпитализированы 1594 пациента с COVID-19, на 3% меньше, чем накануне, выздоровел 14 481 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 11 марта 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1594 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 3% ... Выздоровели за сутки 14 481 человек, или на 1,2% меньше в сравнении с 10 марта 2023 года", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 38 субъектах РФ, снижение - в 36 регионах, ситуация не изменилась в 11 регионах страны.
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россия, общество, здоровье - общество, распространение коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Россия, Общество, Здоровье - Общество, Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 1594 пациента с COVID-19

В России за сутки выявили 12 241 новый случай COVID-19, умерли 42 человека

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. За сутки в России выявлен 12 241 новый случай COVID-19, скончались 42 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выявлен 12 241 новый случай COVID-19. Умерли за сутки 42 человека", - говорится в сообщении.
В России за сутки госпитализированы 1594 пациента с COVID-19, на 3% меньше, чем накануне, выздоровел 14 481 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 11 марта 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1594 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 3% ... Выздоровели за сутки 14 481 человек, или на 1,2% меньше в сравнении с 10 марта 2023 года", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 38 субъектах РФ, снижение - в 36 регионах, ситуация не изменилась в 11 регионах страны.
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