В ДТП в Калмыкии погибли главы двух сел
Глава Калмыкии Хасиков: главы двух сел погибли в ДТП, еще два человека пострадали
© Фото : ГУ МЧС России по Республике КалмыкияПоследствия ДТП в Ики-Бурульском районе, на 62 км автодороги "Чолун Хамур - Элиста"
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Калмыкия
Последствия ДТП в Ики-Бурульском районе, на 62 км автодороги "Чолун Хамур - Элиста"
ВОЛГОГРАД, 11 мар – РИА Новости. Главы Оргакинского и Чолунхамурского сельских образований Калмыкии погибли в ДТП под Элистой, водитель и еще один руководитель села доставлены в больницу, сообщил глава республики Бату Хасиков.
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"На одном из участков дороги Элиста - Чолун-Хамур авария унесла жизни наших коллег: главы Оргакинского СМО (сельского муниципального образования) Басанга Бовушевича Алексеева и главы Чолунхамурского СМО Санала Николаевича Цеденова", - сообщил Хасиков в своем телеграм-канале.
По его словам, также в ДТП пострадал водитель "Нивы" и глава Примычанского СМО Арлтан Опаев, они доставлены в больницу. Хасиков выразил соболезнования семьям погибших.
По информации республиканского МВД, ДТП произошло в пятницу около 19.00. На трассе Элиста - Чолун-Хамур столкнулись ВАЗ-21099 и ВАЗ-2121, два пассажира первого автомобиля скончались на месте происшествия.