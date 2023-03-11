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В ДТП в Калмыкии погибли главы двух сел - РИА Новости, 11.03.2023
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00:45 11.03.2023 (обновлено: 10:34 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/kalmykiya-1857162162.html
В ДТП в Калмыкии погибли главы двух сел
В ДТП в Калмыкии погибли главы двух сел - РИА Новости, 11.03.2023
В ДТП в Калмыкии погибли главы двух сел
Главы Оргакинского и Чолунхамурского сельских образований Калмыкии погибли в ДТП под Элистой, водитель и еще один руководитель села доставлены в больницу,... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T00:45
2023-03-11T10:34
происшествия
элиста
бату хасиков
республика калмыкия
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ВОЛГОГРАД, 11 мар – РИА Новости. Главы Оргакинского и Чолунхамурского сельских образований Калмыкии погибли в ДТП под Элистой, водитель и еще один руководитель села доставлены в больницу, сообщил глава республики Бату Хасиков. По его словам, также в ДТП пострадал водитель "Нивы" и глава Примычанского СМО Арлтан Опаев, они доставлены в больницу. Хасиков выразил соболезнования семьям погибших.По информации республиканского МВД, ДТП произошло в пятницу около 19.00. На трассе Элиста - Чолун-Хамур столкнулись ВАЗ-21099 и ВАЗ-2121, два пассажира первого автомобиля скончались на месте происшествия.
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происшествия, элиста, бату хасиков, республика калмыкия
Происшествия, Элиста, Бату Хасиков, Республика Калмыкия
В ДТП в Калмыкии погибли главы двух сел

Глава Калмыкии Хасиков: главы двух сел погибли в ДТП, еще два человека пострадали

© Фото : ГУ МЧС России по Республике КалмыкияПоследствия ДТП в Ики-Бурульском районе, на 62 км автодороги "Чолун Хамур - Элиста"
Последствия ДТП в Ики-Бурульском районе, на 62 км автодороги Чолун Хамур - Элиста - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Калмыкия
Последствия ДТП в Ики-Бурульском районе, на 62 км автодороги "Чолун Хамур - Элиста"
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 11 мар – РИА Новости. Главы Оргакинского и Чолунхамурского сельских образований Калмыкии погибли в ДТП под Элистой, водитель и еще один руководитель села доставлены в больницу, сообщил глава республики Бату Хасиков.
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"На одном из участков дороги Элиста - Чолун-Хамур авария унесла жизни наших коллег: главы Оргакинского СМО (сельского муниципального образования) Басанга Бовушевича Алексеева и главы Чолунхамурского СМО Санала Николаевича Цеденова", - сообщил Хасиков в своем телеграм-канале.
По его словам, также в ДТП пострадал водитель "Нивы" и глава Примычанского СМО Арлтан Опаев, они доставлены в больницу. Хасиков выразил соболезнования семьям погибших.
По информации республиканского МВД, ДТП произошло в пятницу около 19.00. На трассе Элиста - Чолун-Хамур столкнулись ВАЗ-21099 и ВАЗ-2121, два пассажира первого автомобиля скончались на месте происшествия.
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ПроисшествияЭлистаБату ХасиковРеспублика Калмыкия
 
 
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