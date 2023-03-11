https://ria.ru/20230311/kalmykiya-1857162162.html

В ДТП в Калмыкии погибли главы двух сел

В ДТП в Калмыкии погибли главы двух сел - РИА Новости, 11.03.2023

В ДТП в Калмыкии погибли главы двух сел

Главы Оргакинского и Чолунхамурского сельских образований Калмыкии погибли в ДТП под Элистой, водитель и еще один руководитель села доставлены в больницу,... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T00:45

2023-03-11T00:45

2023-03-11T10:34

происшествия

элиста

бату хасиков

республика калмыкия

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ВОЛГОГРАД, 11 мар – РИА Новости. Главы Оргакинского и Чолунхамурского сельских образований Калмыкии погибли в ДТП под Элистой, водитель и еще один руководитель села доставлены в больницу, сообщил глава республики Бату Хасиков. По его словам, также в ДТП пострадал водитель "Нивы" и глава Примычанского СМО Арлтан Опаев, они доставлены в больницу. Хасиков выразил соболезнования семьям погибших.По информации республиканского МВД, ДТП произошло в пятницу около 19.00. На трассе Элиста - Чолун-Хамур столкнулись ВАЗ-21099 и ВАЗ-2121, два пассажира первого автомобиля скончались на месте происшествия.

https://ria.ru/20230310/avtobus-1857035516.html

элиста

республика калмыкия

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происшествия, элиста, бату хасиков, республика калмыкия